Nova izstrelitev rakete iz Severne Koreje? 'Gre za ustrezno vojaško akcijo'

Severna Koreja je izstrelitev potrdila le nekaj ur po tem, ko so njene sosede zaznale in opozorile na izstrelitev, po njihovem mnenju, novega, še zmogljivejšega orožja. "Potrjujemo, da Demokratična ljudska republika Severna Koreja ne bo nikoli spremenila svojih usmeritev glede krepitve jedrskih sil," je poudaril Kim.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA Sean Savett je izstrelitev označil za "očitno kršitev" več resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov, dejanje pa po "nepotrebnem povečuje napetosti in lahko destabilizira varnostne razmere v regiji". Kot je še dodal, bodo ZDA zdaj sprejele vse ukrepe za zagotovitev varnosti ameriške domovine ter južnokorejskih in japonskih zaveznikov.

Raketa naj bi letela 86 minut, njena največja višina pa je bila več kot 7000 kilometrov, kar presega višine iz prejšnjih severnokorejskih raketnih poskusov in postavlja nov rekord, je dejal japonski obrambni minister Gen Nakatani . Podobne ocene so podale tudi oblasti v Južni Koreji.

V zadnjih dveh letih je Kim dobro izkoristil rusko invazijo na Ukrajino in okrepil testiranje orožja, pa tudi grožnje, hkrati pa razširil vojaško sodelovanje z Moskvo. Južna Koreja, ZDA in druge države so Kima nedavno obtožile tudi, da je na fronto v Ukrajino poslal na tisoče vojakov kot podporo ruskemu vojskovanju. Pred tem so zatrdili še, da Severna Koreja aktivno pošilja v Rusijo artilerijo, rakete in drugo orožje.

Severna Koreja je sicer v zadnjih letih dosegla kar velik napredek v raketnih tehnologijah, vendar številni tuji strokovnjaki menijo, da državi še ni uspelo pridobiti delujoče rakete z jedrskim orožjem, ki bi dejansko lahko zadela ameriško celino. Po vsej verjetnosti imajo rakete kratkega dosega, s katerimi bi lahko izvedli jedrske udarce po Južni Koreji. Do sedaj so se namreč Severnokorejci soočali predvsem s tehnološkimi ovirami, saj njihovo orožje ni bilo sposobno preživeti ponovnega vstopa v atmosfero.

Zaskrbljeni so tudi v Varnostnem svetu ZN. Ruska invazija na Ukrajino še naprej povzroča trpljenje ter povečuje regionalne in globalne napetosti, medtem ko poročila o napotitvi vojakov iz Severne Koreje v Rusijo vzbujajo resno zaskrbljenost, je bilo slišati na zasedanju.

Zasedanje je zaradi prisotnosti severnokorejskih vojakov v Rusiji zahtevala Ukrajina, pri čemer jo je podprla večina članic Varnostnega sveta, vključno s Slovenijo. Poleg Ukrajine sta bili povabljeni tudi Severna in Južna Koreja. Rusija je – kot je že običaj – v odgovor na to zasedanje, ki se je osredotočilo na vojaško sodelovanje Moskve in Pjongjanga, za danes sklicala posebno zasedanje o zahodnih transferjih orožja Ukrajini.

Slovenski veleposlanik Samuel Žbogar je prisotnost vojske Severne Koreje v Rusiji obsodil in označil za nevaren razvoj dogodkov.

"Severnokorejska vojska se v Evropi bori za interese nekoga drugega. To se dogaja ob vse več dokazih o prenosu raket v Rusijo, njihovi uporabi v Ukrajini in zelo zaskrbljujočih izjavah ruskega vodstva o jedrskem statusu Severne Koreje. Vojaško sodelovanje med državama se mora nemudoma končati. Resolucije Varnostnega sveta so zavezujoče in jih je treba spoštovati," je dejal Žbogar in zagotovil, da Slovenija o tem ne bo molčala.

Ukrajinska zahteva za sejo Varnostnega sveta navaja, da namerava Rusija v boj proti Ukrajini napotiti 12.000 severnokorejskih vojakov, ki naj bi se začeli bojevati že novembra. Moskva in Pjongjang sta junija sklenila sporazum o celovitem strateškem partnerstvu, ki ju zavezuje k medsebojni vojaški pomoči v primeru vojne.

Vodja delegacije EU Stavros Lambrinidis je dejal, da preučujejo potrebne ukrepe v odgovor na grožnjo Severne Koreje. Dodal je, da to med drugim dokazuje, kako tesno je evropska varnost povezana z varnostjo v indijsko-pacifiški regiji. "Rusija se zaveda, da je Severna Koreja mednarodni izobčenec in največji kršitelj človekovih pravic na svetu," je dejal predstavnik ZDA in vprašal, kaj Rusija ponuja v zameno za prisotnost severnokorejskih vojakov na evropskih tleh.