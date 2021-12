Prebivalci Nove Kaledonije že tretjič zavrnili neodvisnost od Francije

Že tretji referendum o neodvisnosti je zaznamovala majhna volilna udeležba. Kot poroča France24, je do 17. ure svoj glas oddalo le nekaj več kot 41 odstotkov volilnih upravičencev. Za primerjavo: na referendumu leta 2020 je bila volilna udeležba 80-odstotna.

Po 84 odstotkov preštetih glasov je 96 odstotkov volivcev glasovalo proti neodvisnosti od Francije.

Na volišču Candide-Koch v prestolnici Noumea je domačinka Cathy še pred razglasitvijo rezultatov za AFP povedala, da letošnji referendum nima nobenega smisla, "saj se je polovica prebivalstva odločila, da sploh ne glasovala". Stranke, ki zagovarjajo neodvisnost, so namreč pozivale k bojkotu referenduma. Prepričane so, da zaradi pandemije covida-19 ni mogoče izpeljati 'pravičnega' referenduma.

270.000 prebivalcem Nove Kaledonije je bilo med prvim valom pandemije večinoma prizaneseno, od pojava različice delta pa so zabeležili okoli 300 smrti zaradi covida-19. Gibanje za neodvisnost zdaj grozi, da rezultatov referenduma ne bo priznalo, Združene narode pa bo pozvalo, naj ga prekličejo.

Oblasti so danes na volišča napotile okoli 2000 policistov in vojakov, a je glasovanje po do zdaj znanih informacijah minilo brez incidentov. Francoski minister, pristojen za čezmorska ozemlja, Sebastien Lecornu je dejal, da bojkot ne bo vplival na "pravno veljavnost referenduma".

Na otočju, ki leži okoli 2000 kilometrov vzhodno od Avstralije, ima volilno pravico okoli 185.000 prebivalcev. Na podlagi dogovora iz leta 1988 jim je Francija odobrila tri referendume o neodvisnosti, da bi tako ublažila napetosti. Po tem, ko so leta 2018 in lani zavrnili odcepitev, so lahko prebivalci danes še zadnjič izrazili svoje mnenje.