Francosko otočje po izgredih s policijsko uro in prepovedjo prodaje alkohola

Nova Kaledonija z okoli 270.000 prebivalci se nahaja v Tihem oceanu, 1210 kilometrov vzhodno od Avstralije in 17.000 kilometrov od Francije. Otočje poleg manjših otočkov sestavlja pet večjih otokov. Nova Kaledonija je ena od čezmorskih držav in ozemelj Evropske unije, vendar ni del EU.

13. maja pa je izbruhnilo nasilje, saj je zakonodajni organ v Parizu razpravljal o spremembi volilne zakonodaje. Ta bi med drugim prebivalcem, ki živijo v Novi Kaledoniji že 10 let, omogočila, da bi lahko glasovali na pokrajinskih volitvah. Nasprotniki trdijo, da je sprememba namenjena zgolj favoriziranju francoskih politikov na otočju, medtem ko naj bi Kanake, ki so nekoč trpeli zaradi vsesplošne degradacije in rasne zapostavljenosti in trenutno predstavljajo dobrih 40 odstotkov prebivalstva, odrinila v ozadje.

V spopadih je doslej umrlo najmanj šest oseb, več sto je ranjenih. Otočje se sicer spopada tudi z gospodarsko krizo in socialno neenakostjo.

Požgani avtomobili, izropane trgovine in policijska ura

Do torka so aretirali že skoraj 300 protestnikov, ki so v glavnem mestu Noumea netili požare, ropali in uničevali mesto. Sprehod po otoku je postal nevaren, zato med 18. in 6. uro velja policijska ura, v veljavi je tudi prepoved prodaje alkohola.

Na ulicah in cestah so zažgani avtomobili, trgovine so izropane, nekatere stavbe pa so se spremenile v ruševine. Francija je na otočje že poslala več tisoč varnostnih sil, v tem tednu pa naj bi jih prišlo še več, da bodo poskušali zatreti nasilje in vzpostaviti nadzor, poroča AP.

Francoske sile so v ponedeljek tako sprožile operacijo z namenom obnovitve nadzora nad ključno cesto, ki povezuje prestolnico otočja Noumea z mednarodnim letališčem.