Nova kitajska jedrska podmornica potonila, dogodek prikrivali več mesecev

Potopljeno plovilo razreda Zhou je prvo iz novega razreda kitajskih podmornic na jedrski pogon in ima značilno krmo v obliki črke X, da je plovilo bolj okretno. Podmornico je zgradilo podjetje China State Shipbuilding Corp., ki je v državni lasti, opazili pa so jo ob pomolu na reki Jangce konec maja, ko so jo opremljali pred odhodom v morje.

Ameriška stran sicer ne ve ali je podmornica v času, ko je potonila, prevažala jedrsko gorivo, vendar strokovnjaki zunaj ameriške vlade trdijo, da je to verjetno.

Podmorska tehnologija je področje, kjer so dolgo dominirale ZDA, si pa zdaj Kitajska z velikimi vlaganji močno prizadeva zmanjšati vrzel. WSJ poroča, da je imel Peking konec leta 2022 v svoji floti 48 podmornic na dizelski pogon in šest podmornic na jedrski pogon, cilj pa je bil močno povečati te kapacitete.

Proizvodnja podmornic je bila sprva skoncentrirana v severovzhodnem mestu Huludao, proizvodnjo vojaških podmornic na jedrski pogon pa so nato selili v Vučang blizu Vuhana.

"Potopitev nove jedrske podmornice, ki je bila proizvedena v novi ladjedelnici, bo upočasnila načrte Kitajske za povečanje flote jedrskih podmornic," je za WSJ dejal strokovnjak Brent Sadler. "To je pomembno."

Ameriške strani sicer ne preseneča, da so skušali v Pekingu incident prikriti, saj da to odpira vrsto neprijetnih vprašanj. Poleg očitnih vprašanj o standardih usposabljanja in kakovosti opreme - tudi globlja vprašanja o notranji odgovornosti in nadzoru nad kitajsko obrambno industrijo, ki jo že dolgo pesti korupcija.

Prvi javni znak, da je v ladjedelnici nekaj narobe, se je pojavil poleti, ko je Thomas Shugart, nekdanji ameriški podmorniški častnik, napisal vrsto objav na družbenih omrežjih, v katerih je opozoril na nenavadno aktivnost plavajočih žerjavov, ki so jo posneli komercialni sateliti.

Podmornico so na koncu rešili, bi pa naj trajalo več mesecev, preden bi jo lahko znova poskusili potopiti v morje.

Ameriška stran ni odkrila nobenega znaka, da bi kitajski uradniki vzorčili vodo ali bližnje okolje za sevanje. Shugart meni, da je tveganje majhno, saj podmornica ni odplula v morje in njeni reaktorji verjetno niso delovali na visoki ravni moči.

Prav tako ni znano ali je v incidentu s podmornico kdo umrl ali bil poškodovan.