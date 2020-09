Nova knjiga: Trump zavestno zmanjševal nevarnosti koronavirusa

Donald Trump je knjigo že pred tedni označil za lažne novice in podobne izjave je od njega pričakovati tudi zdaj. Ni pa jasno, zakaj se je kar 18 ur pogovarjal z Woodwardom za knjigo, pri čemer je novinar Washington Posta pogovore snemal z dovoljenjem. Novinar je namreč v preteklosti že napisal knjigo, ki Trumpu ni bila všeč, in dela za časnik, ki ga Trump nenehno napada kot lažne novice.

Predsednik ZDA je Woodwardu opeval predsednika Severne Koreje Kim Džong Una, ki ga je označil za več kot pametnega, in se hvalil, da mu Kim pove prav vse. Tudi podrobnosti o tem, kako je ubil lastnega strica.

V nepravem času za Trumpa prihaja tudi citat v knjigi o ameriških generalih. Trump trenutno še vedno zavrača obtožbe, da se je žaljivo izražal o padlih ameriških vojakih. "Moji generali so en kup p...," je dejal Trump in pri tem navedel izraz za ženski spolni organ. Motilo ga je, da generale skrbi ohranjanje ameriških zavezništev bolj, kot jih skrbijo trgovinske pogodbe.

Direktorja za obveščevalne dejavnosti ZDA skrbelo, da Putin izsiljuje Trumpa

Woodward v knjigi navaja, da je nekdanjega nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti ZDA Dana Coatsa skrbelo, da ruski predsednik Vladimir Putin z nečim izsiljuje Trumpa. Coats si ni znal razložiti, zakaj je Trump tako ustrežljiv do Putina, in je menil, da je edina razlaga ta, da ga ruski kolega izsiljuje.

V knjigi je opisan tudi odnos Trumpa do temnopoltih Američanov in njegovo razumevanje rasnih napetosti v ZDA. Woodward ga je junija v času protestov proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi vprašal, ali čuti potrebo, da razume izkušnjo temnopoltih v Ameriki.

Trump je to gladko zanikal in se norčeval iz Woodwarda, da je "popil Kool-Aid". V tem primeru ta izraz pomeni, da je nekdo sprejel neko teorijo zaradi njene trenutne priljubljenosti.

Woodward mu je potem malce opisal zgodovino temnopoltih, ki so prišli v Ameriko kot sužnji, Trump pa mu je odvrnil, da so temnopolti nehvaležni. "Veliko sem storil za temnopolto skupnost in resnici na ljubo ne čutim nobene ljubezni," je dejal Trump in izpostavil rast zaposlovanja med temnopoltimi.