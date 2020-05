V Hongkongu znova vre: tokrat zaradi zakona o himni

Ulice v bližini stavbe, v kateri se nahaja zakonodajni svet v Hongkongu, ki razpravlja o novem zakonu o državni himni, so blokirane, prehod pa je dovoljen le tistim, ki imajo delovne dovolilnice. Zaprli so tudi trgovine v bližini. Kljub temu pa v mestu na več lokacijah potekajo protesti proti sprejetju novega zakona o himni, ki predvideva kazni v primeru razžalitve kitajske himne. Protivladni protestniki nov zakon vidijo kot nov poskus poglabljanja kitajskega vpliva na Hongkong.

Hongkonška policija je doslej pridržala že najmanj 300 protestnikov, med njimi tudi dijake. Nekateri protestniki naj bi po poročanju tujih medijev pri sebi imeli molotovke. Protesti so sicer potekali v več delih mesta, udeležilo pa se jih je več sto ljudi. Protestniki so med drugim vzklikali: "Neodvisnost Hongkonga, to je edina pot."

Na tisoče oboroženih policistov je preplavilo mesto, da bi preprečili množične demonstracije in morebitne izgrede. Policija se je nad protestnike, da bi jih pregnala, spravila tudi s slepimi naboji s solzivcem. Ker je policija pred železniško postajo ustavljala in pregledovala mimoidoče, so se na družbenih omrežjih pojavili očitki, da je Hongkong postal "policijska država".

Policija pa je protestnike obtožila požiganja in metanja predmetov v policiste. "Policija ni imela nobene druge možnosti, zato je morala uporabiti minimalno silo, vključno z naboji s solzivcem, da bi preprečila nezakonito in nasilno vedenje," so sporočili.

Zakaj protestirajo?

Osnutek zakona, ki so ga pripravili že lani, danes pa o njem razpravlja zakonodajni svet v Hongkongu, predvideva triletno zaporno kazen in globo v višini 50.000 hongkonških dolarjev (približno 5900 evrov) v primeru razžalitve himne ali uporabe v komercialne namene. O zakonu naj bi glasovali 4. junija, na obletnico masakra na Trgu nebeškega miru. Dodatno olje na ogenj je prililo dejstvo, da so oblasti prepovedale letošnjo vigilijo ob obletnici masakra.