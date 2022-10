Nova 'kubanska kriza'? Bo Nato na Finsko namestil jedrsko orožje?

Po poročanju finskega časnika Iltalehti osnutek zakona o morebitnem članstvu v Natu, ki ga bo finska vlada predstavila parlamentu, ne vključuje nobenih izjem glede jedrskega orožja. Obrambni viri so medijem povedali, da sta se finski zunanji in obrambni minister Pekka Haavsto in Antti Kaikkonen julija zavezala, da ne bosta zahtevala nobenih omejitev ali nacionalnih zadržkov, če bo prošnja za pridružitev zavezništvu odobrena.

Omenjena obljuba pomeni, da bi jedrsko orožje lahko šlo čez finsko ozemlje, prav tako ni nobenih omejitev za vzpostavitev Natovih baz v državi. Prošnji Finske in Švedske za članstvo v Natu sta že potrdila parlamenta 28 od 30 držav članic zavezništva, Madžarska in Turčija pa morata še glasovati.