Nova ladja z aktivisti na poti v Gazo

Kot so zapisali pri FFC, ladja prevaža neoborožene aktiviste in nujno humanitarno pomoč, kot tudi sporočilo solidarnosti ljudi s celega sveta, ki nočejo molčati med genocidom v Gazi. Pri tem so posebej izpostavili usodo otrok v enklavi. "Ta misija je za njih," piše na spletni strani nevladne organizacije.

Ob izplutju je bilo na krovu okoli 15 aktivistov, ladja pa se bo ustavila še na jugovzhodni italijanski obali, kjer se bosta odpravi predvidoma pridružila člana francoske leve stranke Nepokorna Francija (LFI).

Handala se na pot podaja dober mesec po tem, ko so izraelske sile v mednarodnih vodah prestregle ladjo Madleen z 12 potniki, ki so bili s simbolično količino pomoči namenjeni v Gazo. Izrael je vse potnike zajel in jih sčasoma deportiral. Med njimi sta bili tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg in francoska evroposlanka Rima Hassan.