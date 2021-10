Iz Sredozemskega morja rešili skoraj 300 migrantov

Kot so sporočili iz organizacije, so jih večinoma našli na gumenjakih in lesenih čolnih. Na reševalno akcijo so se v soboto podali še pri nevladni organizaciji Sea Eye. Iz organizacije Alarm Phone so sporočili, da sta v težave zašli še dve ladji z okoli 120 ljudmi, ki so trenutno na območju iskanja in reševanja v pristojnosti Malte.