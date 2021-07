Nova videoigra želi med uporabniki zanetiti zanimanje za naravovarstvo

Mobilna igra 'Nevideno cesarstvo' (Unseen Empire) je delo raziskovalcev preoblikovala v zanimivo izkušnjo za uporabnika, s katero želijo njeni ustvarjalci ljudem približati naravovarstveno znanost. Čeprav je igra brezplačna in ne ustvarja prihodkov ali donacij, njen ustvarjalec Gautam Shah upa, da bo vzbudila zavest in ljudi spodbudila k takšnim potrošniškim odločitvam, ki so boljše za okolje.

Ameriški ustanovitelj Interneta slonov Gautam Shah ustvarja igre z uporabo resničnih podatkov o divjih živalih. Z vstopom na trg množičnih iger, na katerem je po vsem svetu okoli 2,8 milijarde igralcev videoiger, upa, da bo navdušil tudi to novo občinstvo, poroča CNN. Po 20 letih kot svetovalec za informacijsko tehnologijo je Shah leta 2013 zapustil službo in poklicno izkušnjo združil s strastjo do divjih živali. Internet slonov na podlagi znanstvenih raziskav ustvarja igre in digitalne izkušnje, katerih namen je pri ljudi, ki jih ohranjanje prosto živečih živali prej ni zanimalo, na tem področju vzbuditi interes. Igra temelji na desetletju trajajoči študiji Igra 'Nevideno cesarstvo' temelji na tekoči, desetletju trajajoči študiji, ki sta jo opravila profesor David Macdonald in njegova ekipa v Raziskovalni enoti za zaščito divjih živali (WildCRU) na Univerzi v Oxfordu.

Začetne raziskave so bile izvedene v jugovzhodni Aziji, kjer so opazovali izmuzljive dimaste leoparde. O teh kraljevskih bitjih ni znanega veliko, zaradi krčenja gozdov in krivolova pa se žival šteje za ranljivo. Gozdovi jugovzhodne Azije zaradi urbanizacije, nezakonite sečnje in krčenja zemljišč za kmetijsko proizvodnjo izginjajo hitreje kot kjer koli drugje na svetu. Študija je zajela šest milijonov fotografij, na katerih je več kot 250 živalskih vrst. Raziskava poskuša razumeti, kako lahko ohranjanje biotske raznovrstnosti in človeški razvoj vplivata na okoljsko politiko. V videoigri dobijo tudi igralci nalogo fotografirati to eno izmed najbolj izmuzljivih velikih mačk na svetu. Globoko v bujni džungli jugovzhodne Azije postavijo foto-pasti, v baznem taboru pa nato metodično pregledajo zajete fotografije, na katerih lahko prepoznajo številne najrazličnejše živali, na koncu pa tudi dimastega leoparda. Vse to lahko igralec igre izkusi, ne da bi zapustil udobja lastnega doma. S tem, ko igralci prevzamejo vlogo raziskovalca, želi igra pomagati ljudem, da spoznajo in bolje razumejo naravovarstveno znanost. Z brezplačno igro želijo povečati zanimanje javnosti za naravovarstvo V zadnjih nekaj desetletjih smo zabeležili kar 68-odstotni upad vrst prostoživečih živali. Glede na zadnje raziskave na tem področju, bi letno potrebovali več kot 698 milijard evrov na leto, da bi se do leta 2030 upad biotske raznovrstnosti obrnil.

Raziskovalci upajo, da lahko podobne igre ljudem omogočijo nove načine stika z ogroženimi živalmi. "Če nimate nobenega srečanja ali izkušenj z elementi narave, kakšno motivacijo lahko imate, da se osebno zanimate za to?" se sprašuje Macdonald. "Boljše razumevanje prinaša tudi večjo željo po dobrem izidu," meni. Čeprav je igra brezplačna in ne ustvarja prihodkov ali donacij - njen razvoj je bil namreč financiran z nepovratnimi sredstvi -, Shah upa, da bo spodbudila zavest in ljudi spodbudila k tašnim potrošniškim odločitvam, ki so boljše za okolje. Dolgoročno pa upa, da bo ljudi spodbudil tudi k darovanju za naravovarstvene skupine in s povečanjem ozaveščenosti javnosti vplival na politiko.