Nova mutacija angleškega seva: 'Ta pojav ni nepričakovan'

Kot navaja BBC, pojav novih mutacij ni nepričakovan, kot tudi ne pojav novih različic novega koronavirusa, saj virusi mutirajo, da bi se lažje širili.

Julian Tang, strokovnjak za viruse na univerzi Leicester, je izpostavil pomen spoštovanja ukrepov, saj s tem ljudje prispevajo k zmanjšanju okužb in tako ne dajo virusu priložnosti za nove mutacije. V nasprotnem se virus še naprej širi in se lahko razvija, lahko pride tudi do mešanja več nastajajočih različic.

Znanstveniki so že preverjali, kaj pomenijo nove mutacije za obstoječa cepiva proti covidu-19, ki so jih razvili na podlagi zgodnejših inačic virusa, s katerimi se je začela pandemija. Po ugotovitvah nekaterih bi E484K lahko pomagal virusu, da se izogne protitelesom.

Prvi rezultati družbe Moderna kažejo, da je njeno cepivo učinkovito tudi proti inačicam s to mutacijo, čeprav imunski odziv morda ni enako močan ali dolg. Določeno zaščito naj bi zagotavljali tudi novi cepivi, ki ju razvijata Novavax in Janssen in naj bi ju kmalu odobrili.

Strokovnjaki ob tem izpostavljajo, da je tudi po najslabšem scenariju cepiva mogoče ustrezno prilagoditi v nekaj tednih ali mesecih. Rdeča nit pa je, da inačice bolj verjetno mutirajo na podoben način kot na različnega. Profesor Ravi Gupta z univerze Cambridge meni, da to kaže na to, da virus raje ubira določene poti, ki jih je mogoče blokirati s cepivom.