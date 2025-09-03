Nova nočna mora na bojišču: roj dronov, ki ga upravlja umetna inteligenca

Obe strani že nekaj časa izvajata napade z roji dronov in uporabo umetne inteligence (UI), po mnenju analitikov, ki so spregovorili za ameriški časnik, pa Ukrajina vodi pri razvoju tehnologije za vojskovanje z droni. Ukrajina že skoraj eno leto izvaja napade z roji dronov na bojišču, sta za WSJ potrdila visoki častnik ukrajinske vojske in podjetje, ki stoji za razvojem programske opreme.

Vojaški strokovnjaki se strinjajo, da uporaba rojev dronov predstavlja naslednjo fazo v vojskovanju z droni. Njen potencial je v zmožnosti hkratne namestitve več deset, več sto ali celo tisoč dronov, ki bi lahko preplavili obrambo katerega koli vojaškega cilja.

Podjetja in vojske po vsem svetu tekmujejo v razvoju programske opreme, ki uporablja UI za povezovanje in nadzor skupin brezpilotnih letalnikov, kar jim omogoča medsebojno komunikacijo in usklajevanje po izstrelitvi proti ciljem. Vendar pa uporaba UI na bojišču sproža tudi resna etična vprašanja, predvsem strah, da bi stroji lahko sami odločali o usodi vojakov in civilistov.

Drone, ki jih nadzira UI in jih uporablja ukrajinska vojska, je razvilo ukrajinsko podjetje Swarmer. "Njegova programska oprema omogoča dronom, da se sami odločijo, kateri bo napadel prvi, in se prilagodijo situaciji, če se, na primer, enemu od njih izprazni baterija," je pojasnil izvršni direktor Serhi Kuprijenko.

"Vi določite cilj, droni pa naredijo ostalo. Sodelujejo in se prilagajajo," je dejal Kuprijenko. Tehnologija podjetja Swarmer je bila prvič uporabljena pred približno enim letom za postavitev min, od takrat pa se uporablja tudi pri napadih na ruske vojake, opremo in infrastrukturo, piše WSJ.

Čeprav Ukrajinci najpogosteje uporabljajo tri drone hkrati, so bili zabeleženi tudi napadi z osmimi letalniki, medtem ko Kuprijenko trdi, da je bila programska oprema preizkušena s skupino kar 25 dronov.

Tipična operacija vključuje en izvidniški brezpilotni letalnik in dva, ki nosita bombe in napadata ruske jarke. Operater določi cilj in da ukaz za napad, izvidniški brezpilotni letalnik pa začrta pot. Nato se brezpilotniki sami odločijo, kdaj in kateri od njih bodo odvrgli bombe.

Za takšne misije so potrebni trije ljudje: načrtovalec, operater in navigator. Brez programske opreme bi za isto operacijo potrebovali devet ljudi. Ta tehnologija tako prihrani čas in sprosti osebje za druge naloge, kar je ključna prednost za Ukrajino, ki se bori proti številčno močnejšemu sovražniku.

"Za vsak brezpilotni letalnik ne potrebujete ločenega pilota, en pilot lahko dela z več brezpilotnimi letalniki," je dodal Kuprijenko. Manjše število operaterjev poenostavi koordinacijo, medsebojna komunikacija med brezpilotnimi letalniki pa zmanjša tveganje za sovražnikovo motenje signala.

Vendar pa ukrajinske operacije še ne dosegajo nivoja, ki bi ga zares lahko označili za napadanje z roji dronov, pravi Bob Tollast, raziskovalec vplivnega britanskega obrambnega 'think tanka' Royal United Services Institute.

ZDA, Kitajska, Francija, Rusija in Južna Koreja so le nekatere od držav, ki razvijajo podobno tehnologijo, vendar analitiki za časnik poudarjajo, da njena redna bojna uporaba do zdaj ni bila znana. Ruska stran je sicer v preteklosti že objavila nekaj posnetkov napadov z droni z umetno inteligenco, vendar zaenkrat ni znano, ali gre za manjše preizkuse ali sistematično uporabo.

Vzdrževanje stabilne komunikacije med brezpilotnimi letalniki ostaja velik izziv, ugotavlja Zak Kallenborn, strokovnjak na King's College London.