Nova obstreljevanja razblinila upanja o spoštovanju dogovora med sprtima državama

Azerbajdžansko zunanje ministrstvo je danes na družbenem omrežju Twitter sporočilo, da je v nočnih napadih na stanovanjsko naselje v mestu Gandža umrlo sedem ljudi, 33 pa je bilo ranjenih, med njimi tudi otroci.

Obrambno ministrstvo Gorskega Karabaha je v odzivu zatrdilo, da armenske oblasti spoštujejo prekinitev ognja. Ob tem je obtožilo azerbajdžanske sile, da napadajo naseljena območja. "Poročila o tem, da so sile iz Gorskega Karabaha obstreljevale Gandžo, so popolna laž," so še zapisali.

Gandža je z nekaj več kot 300.000 prebivalci drugo največje mesto v Azerbajdžanu. Novinar francoske tiskovne agencije AFP v Stepanakertu, upravnem središču Gorskega Karabaha, medtem poroča, da je bilo v mestu vso noč slišati glasne eksplozije.

Novi napadi so se zgodili le dan po tem, ko sta Armenija in Azerbajdžan v Rusiji sklenila dogovor o začasni prekinitvi ognja. Pogajanja v Moskvi pod okriljem ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrovaso trajala 10 ur. Podrobnosti dogovora sicer niso znane, je pa Lavrov povedal, da bosta obe strani dogovor izkoristili za izmenjavo ujetnikov in trupel ljudi, ubitih v spopadih.