Nova operacija turških oblasti: prijeli še enega šefa narkokartela

Paliću so turške oblasti nekaj časa sledile, aretirali pa so ga v sklopu operacije "Kartel-3" v Bešiktašu, predelu Istanbula.

Turški notranji minister Ali Yerlikaya je na družbenem omrežju X delil nov posnetek aretacije še enega hrvaškega državljana. Gre za Christiana Palića , za katerim so Brazilija, Hrvaška in še nekatere druge evropske države razpisale Interpolovo tiralico.

"Rad bi, da naš dragi narod ve, da smo odločeni Turčijo očistiti nacionalnih in mednarodnih organiziranih kriminalnih združb in preprodajalcev mamil, in z vašo podporo nam bo uspelo," je še zapisal Yerlikaya.

Spomnimo. Včeraj so turške oblasti sporočile, da so prijeli hrvaškega državljana Nenada Petraka, vodjo splitskega narkokartela. Po poročanju Jutarnjega lista je Petrak na Hrvaškem obtožen, da je med decembrom 2019 in februarjem 2023 vodil hudodelsko združbo, ki je delovala v več državah, in sicer na Hrvaškem, v Španiji, na Nizozemskem, v Nemčiji, Franciji, Italiji, Črni gori, Kolumbiji in Sierri Leone. Člani združbe so tihotapili kokain, marihuano in hašiš, droge pa so nato distribuirali po celotni Evropski uniji.