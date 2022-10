'Nova oranžna fasada' britanskih institucij – tarče podnebnih aktivistov

Londonska policija je, potem ko so podnebni aktivisti na protestu ob noči čarovnic z oranžno barvo polili štiri stavbe v britanski prestolnici, aretirala šest ljudi. Odgovornost je prevzela aktivistična skupina Just Stop Oil, ki želi ustaviti nova iskanja črpališč nafte in plina v Severnem morju.

Štiri aktiviste so pridržali, potem ko so z barvo poškropili notranje ministrstvo, sedež britanske obveščevalne agencije MI5 in hčerinsko podjetje ameriške medijske skupine News Corp, je sporočila policija. V podobnem protestu na centralni banki Bank of England pa so kasneje aretirali še dve osebi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Odgovornost je prevzela aktivistična skupina Just Stop Oil, ki želi ustaviti nova iskanja črpališč nafte in plina v Severnem morju. Aktivisti so dejali, da so bile izbrane stavbe organov, ki podpirajo in ohranjajo moč gospodarstva fosilnih goriv. Skupina Just Stop Oil je v zadnjem mesecu skoraj vsak dan organizirala proteste proti vladnim načrtom za izdajo dovoljenj za več kot sto novih naftnih in plinskih projektov do leta 2025.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke