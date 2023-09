Nova pobuda iz Francije: 'Vozovnice za 10 evrov ne pridejo več v poštev'

Se obdobje nizkocenovnikov nepreklicno izteka? Tako ugodnih ponudb kot pred leti danes skoraj ni mogoče dobiti, ob tem pa francoski minister za promet Clement Beaune meni, da so cene še vedno prenizke.

"Vozovnice za 10 evrov ne pridejo več v poštev," pravi, saj da ne odražajo cene, ki jo plačuje planet. Evropski uniji bo zato predlagal, naj postavi minimalno ceno.

To je nova v vrsti francoskih pobud, s katerimi želijo ljudi spraviti z letal k okolju prijaznejšim prometnim sredstvom, predvsem vlakom. Tako so maja prepovedali notranje lete na relacijah, ki jih lahko z vlakom dosežeš v manj kot dveh urah in pol. Tako je bilo na papirju, v resnici pa je prepoved nazadnje obveljala le na treh destinacijah: iz letališča Pariz Orly v Bordeaux, Lyon in Nantes.

Tudi tokrat se že vrstijo opozorila, da ukrep ni najbolj premišljen. Skeptičen je tudi Jon Worth, ustanovitelj pobude Vlaki za Evropo, ki si prizadeva doseči isti cilj: spraviti ljudi na vlake. Po njegovem ima Beaunov načrt veliko pomanjkljivost, osredotočiti bi se moral na peščico, ki največ leti, je povedal za Euronews.

Medij navaja izsledke raziskave, ki jo je opravila okoljska skupina Possible. Po njej zgolj dva odstotka Francozov opravita polovico poletov.

V Veliki Britaniji, kjer 15 odstotkov ljudi opravi 70 odstotkov poletov, že nekaj časa poteka debata, kako jih "kaznovati". Eden od predlogov je postopna obdavčitev – davek bi se dvignil z vsakim novim poletom, pojasnjuje Worth. Ob tem pa priznava, da bo treba še veliko vlagati v železniško omrežje, da bi vlaki lahko enakovredno konkurirali letalom.

Poleg tega potovanje po železnici ni nujno cenejše. Nasprotno. Poleti objavljena raziskava Greenpeacea je pokazala, da so cene vozovnic za vlake v Evropi v povprečju dvakrat višje od letalskih. Analizirali so 112 različnih destinacijah v devetih različnih dneh in ugotovili, da jih je le 12 hitrih, zanesljivih in cenejših od letal.