Novo poglavje v Nemčiji? Skrajno desna stranka AfD ima vse več podpore

Zaradi razdeljenosti Nemčije na zvezne dežele in posledično pogostih volitev je država skoraj ves čas v predvolilni kampanji, pred nizom jesenskih pa dodatnemu vznemirjenju botruje predvsem konstanten vzpon podpore desničarski stranki Alternativa za Nemčijo, je vzdušje v državi pred volitvami, ki se bodo septembra zvrstile v zveznih deželah Saška-Anhalt in Mecklenburg-Predpomorjansko ter v Berlinu, opisala Polak Petrič. Izpostavila je, da je AfD, ki že ima močno vlogo tudi v zveznem parlamentu, v zadnjih mesecih začela pridobivati še na zahodu Nemčije, kar je bilo prej več ali manj omejeno na bivše vzhodnonemške dežele. Temu se pridružuje še možnost, da stranka v Saški-Anhalt dobi celo absolutno večino, kar pa bi bil po njenih besedah povsem nov politični element v nemški politični kulturi po drugi svetovni vojni. To kaže na to, da fenomen, ki je prisoten tudi v drugih evropskih državah, kjer se krepita evropski skepticizem in antimigrantski sentiment, ni nekaj, iz česar je Nemčija izvzeta, je dejala.

AfD FOTO: AP

"Jasno je, da je seveda vznemirjenje, jasno je, da je to neka situacija, ki je nepredvidljiva, ki je za Nemčijo nekaj novega, ampak se bo morala s to situacijo soočati," je prepričana. Glede določenih napovedi AfD, denimo glede izstopa iz območja schengna in območja z evrom, je dejala, da je v politiki izrečenega marsikaj. "AfD je tipična stranka, ki je do zdaj ves čas delovala v opoziciji, enkrat, ko se bo morda zgodilo, da bo kje prevzela tudi kakšno izvršilno funkcijo, (...), je vprašanje, kaj se bo dejansko realiziralo," je dejala in menila, da ni potrebna panika. Spomnila pa je, da zaradi požarnega zidu, ki pomeni, da druge demokratične stranke zavračajo sodelovanje z AfD v vladi, o tej možnosti številni ne želijo govoriti. Veleposlanica se je v Sloveniji mudila na letnem posvetu diplomacije, ki ga je tokrat prvič gostil zunanji minister Tone Kajzer. Ta je po nastopu mandata na svojo prvo pot v tujino odšel prav v Nemčijo, kar Polak Petrič veseli. Kot je dejala, je to tudi odraz tega, da sta nemško ministrstvo za zunanje zadeve in minister Johan Wadephul takoj po imenovanju nove vlade povabila ministra v Berlin. "To pomeni, ne samo, da je za Slovenijo Nemčija izjemnega pomena, tako politično kot gospodarsko, varnostno, ampak da tudi Nemčija razume, da je ta del vzhodne, srednje Evrope za njo, če želimo reči, najbolj pomemben del sveta, v katerem ima vitalne interese in se tega vedno bolj zaveda," je dejala. Uspešnost gospodarskega sodelovanja med državama pripisuje temu, da je to tako razvejano na različna področja in ni osredotočeno zgolj na eno proizvodnjo oziroma industrijo.