Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Novo poglavje v Nemčiji? Skrajno desna stranka AfD ima vse več podpore

Brdo pri Kranju, 29. 08. 2026 12.56 pred 11 minutami 3 min branja 4

Avtor:
STA N.V.
Člani stranke AfD

Krepitev podpore skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD) tudi na zahodu Nemčije in možnost, da stranka na volitvah v Saški-Anhalt čez en teden osvoji absolutno večino, je nov element v političnem dogajanju v državi, s katerim se bosta morala tako politika kot družba soočiti, je dejala slovenska veleposlanica v Berlinu Ana Polak Petrič.

Zaradi razdeljenosti Nemčije na zvezne dežele in posledično pogostih volitev je država skoraj ves čas v predvolilni kampanji, pred nizom jesenskih pa dodatnemu vznemirjenju botruje predvsem konstanten vzpon podpore desničarski stranki Alternativa za Nemčijo, je vzdušje v državi pred volitvami, ki se bodo septembra zvrstile v zveznih deželah Saška-Anhalt in Mecklenburg-Predpomorjansko ter v Berlinu, opisala Polak Petrič.

Izpostavila je, da je AfD, ki že ima močno vlogo tudi v zveznem parlamentu, v zadnjih mesecih začela pridobivati še na zahodu Nemčije, kar je bilo prej več ali manj omejeno na bivše vzhodnonemške dežele.

Temu se pridružuje še možnost, da stranka v Saški-Anhalt dobi celo absolutno večino, kar pa bi bil po njenih besedah povsem nov politični element v nemški politični kulturi po drugi svetovni vojni. To kaže na to, da fenomen, ki je prisoten tudi v drugih evropskih državah, kjer se krepita evropski skepticizem in antimigrantski sentiment, ni nekaj, iz česar je Nemčija izvzeta, je dejala.

AfD
AfD
FOTO: AP

"Jasno je, da je seveda vznemirjenje, jasno je, da je to neka situacija, ki je nepredvidljiva, ki je za Nemčijo nekaj novega, ampak se bo morala s to situacijo soočati," je prepričana.

Glede določenih napovedi AfD, denimo glede izstopa iz območja schengna in območja z evrom, je dejala, da je v politiki izrečenega marsikaj.

"AfD je tipična stranka, ki je do zdaj ves čas delovala v opoziciji, enkrat, ko se bo morda zgodilo, da bo kje prevzela tudi kakšno izvršilno funkcijo, (...), je vprašanje, kaj se bo dejansko realiziralo," je dejala in menila, da ni potrebna panika. Spomnila pa je, da zaradi požarnega zidu, ki pomeni, da druge demokratične stranke zavračajo sodelovanje z AfD v vladi, o tej možnosti številni ne želijo govoriti.

Veleposlanica se je v Sloveniji mudila na letnem posvetu diplomacije, ki ga je tokrat prvič gostil zunanji minister Tone Kajzer. Ta je po nastopu mandata na svojo prvo pot v tujino odšel prav v Nemčijo, kar Polak Petrič veseli.

Kot je dejala, je to tudi odraz tega, da sta nemško ministrstvo za zunanje zadeve in minister Johan Wadephul takoj po imenovanju nove vlade povabila ministra v Berlin.

"To pomeni, ne samo, da je za Slovenijo Nemčija izjemnega pomena, tako politično kot gospodarsko, varnostno, ampak da tudi Nemčija razume, da je ta del vzhodne, srednje Evrope za njo, če želimo reči, najbolj pomemben del sveta, v katerem ima vitalne interese in se tega vedno bolj zaveda," je dejala.

Uspešnost gospodarskega sodelovanja med državama pripisuje temu, da je to tako razvejano na različna področja in ni osredotočeno zgolj na eno proizvodnjo oziroma industrijo.

Preberi še Vodja skrajno desne AfD: Ukinili bomo evro, izstopili iz schengna

V luči spreminjanja gospodarskega okolja v Nemčiji ob prihodu novih tehnologij in izzivov je po njenem prepričanju za slovensko diplomacijo in veleposlaništvo, ki ga vodi, trenutno najbolj pomembno, da uspejo prepoznati tiste možnosti in nove priložnosti, ki bi jih slovenska podjetja lahko našla v Nemčiji.

"Predvsem gre tukaj za obrambno industrijo, digitalizacijo, nove tehnologije, fuzijo," je dejala, medtem ko so po njenih besedah na tradicionalnih področjih, kot sta avtomobilska industrija in strojništvo, navezave narejene že desetletja in preboj ni tako pomemben.

Dodaja še, da ne bi smeli pozabiti, da Nemčija nista samo deželi Bavarska in Baden-Württemberg, na kateri je osredotočeno slovensko gospodarstvo. "Mi moramo začeti delati tudi veliko več na promociji Slovenije v bivših vzhodnonemških deželah, predvsem na Saškem," je še dejala.

afd nemčija ana polak petrič

Nekdanji britanski premier: Združitev Irske je neizogibna

24ur.com Nova delitev Nemčije na zahod in vzhod, blamaža za Scholzevo koalicijo
24ur.com Skrajni desnici se je zmaga izmuznila, Scholz si lahko oddahne
24ur.com Zaradi obsežne stavke v Nemčiji odpovedani tudi leti na in z Brnika
24ur.com Berlinale skrajno desničarskim politikom preklical vabilo na odprtje
24ur.com Na volitvah v Nemčiji glede na projekcije zmaga uniji CDU/CSU, sledi AfD
24ur.com Janša: Smo na začetku nove hladne vojne
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Redtiger
29. 08. 2026 13.11
AfD in Le Penn so še edini, ki lahko Evropo ubranijo pred invazivno vrsto.
Odgovori
0 0
gebo 1
29. 08. 2026 13.09
Hvala bogu
Odgovori
+2
2 0
Kratki
29. 08. 2026 13.08
Upam,da zmagajo💪💪💪💪
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Ne boste verjeli, koliko se otrok nauči med čisto običajnim nakupovanjem v trgovini
Ne boste verjeli, koliko se otrok nauči med čisto običajnim nakupovanjem v trgovini
Prvi metuljčki in velike otroške ljubezni: kako spremljati otroka skozi zaljubljenost
Prvi metuljčki in velike otroške ljubezni: kako spremljati otroka skozi zaljubljenost
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Po smrti nekdanjega moža je norveška princesa znova našla ljubezen
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
vizita
Portal
Šlo naj bi za 'čudežno' kremo, ki pa ji je uničila kožo
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
cekin
Portal
50.000 evrov dediščine: kaj bi z njimi storili vi?
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
moskisvet
Portal
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
Konec skrivanja? Jakov in Džejla ujeta skupaj v Zagrebu
Konec skrivanja? Jakov in Džejla ujeta skupaj v Zagrebu
Zakaj si tvoji možgani sovražnike zapomnijo bolje kot prijatelje
Zakaj si tvoji možgani sovražnike zapomnijo bolje kot prijatelje
dominvrt
Portal
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Ustvarite lastno mini farmo gob
Ustvarite lastno mini farmo gob
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
okusno
Portal
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
voyo
Portal
Ježek Sonic
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Diana
Diana
Chips
Chips
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907