Nova pravila za kratkoročno oddajanje nepremičnin

Nova pravila uvajajo usklajene zahteve za registracijo gostiteljev in nepremičnin za kratkoročni najem, vključno z dodelitvijo enotne registracijske številke, ki bo navedena na spletnih platformah. Gostitelji bodo za pridobitev registracijske številke predložili informacije, ki bodo potrebne za opravljanje storitev kratkoročnega najema nastanitve, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Spletne platforme bodo morale enotni digitalni vstopni točki v državah članicah redno zagotavljati informacije o najemnih dejavnostih svojih gostiteljev. To bo pristojnim organom pomagalo pri pripravi zanesljivih statističnih podatkov in sprejemanju utemeljenih regulativnih ukrepov, so prepričani.

"Zbiranje in izmenjava podatkov bosta omogočila uvedbo učinkovitih in sorazmernih lokalnih politik za obravnavanje izzivov in priložnosti, povezanih s sektorjem kratkoročnega najema," je ob potrditvi novih pravil dejala ministrica za turizem belgijske pokrajine Valonije Valerie De Bue. Meni, da nova pravila omogočajo pošteno konkurenco v tem sektorju in hkrati zagotavljajo kakovost za potrošnike.