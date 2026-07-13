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Na letalo z nahrbnikom brez doplačila, družine z otroki morajo sedeti skupaj

Bruselj , 13. 07. 2026 11.27 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
STA N.L.
Ročna prtljaga

Predstavniki članic EU so dokončno potrdili novo zakonodajo za okrepitev pravic letalskih potnikov v EU. Nova pravila med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi, daljši od treh ur.

Letalski potniki v EU bodo lahko še naprej zahtevali odškodnino za zamude, daljše od treh ur, če bo let odpovedan manj kot 14 dni pred odhodom ali če bo potniku zavrnjeno vkrcanje.

Odškodnine za lete z zamudo ali odpovedane lete ostajajo nespremenjene in bodo odvisne od dolžine leta: 250 evrov za potovanja do 1500 kilometrov, 400 evrov za potovanja znotraj EU, daljša od 1500 kilometrov, in druga potovanja med 1500 in 3500 kilometrov, ter 600 evrov za vsa druga daljša potovanja, so v sporočilu za javnost pojasnili v Evropskem parlamentu.

Letalski prevozniki bodo lahko za svoja najdaljša potovanja znižali odškodnino za polovico, če bodo potniki po motnji potovanja imeli možnost spremembe poti do cilja ali če zamuda ob prihodu ne bo daljša od štirih ur.

Kdaj niste upravičeni do odškodine?

Letalskim prevoznikom ne bo treba plačati odškodnine, če bo do zamude ali odpovedi prišlo zaradi dejavnikov, na katere ti nimajo vpliva. Nova pravila bodo vključevala odprt seznam teh izrednih okoliščin, kot so naravne nesreče, vojne, vremenske razmere, moteči potniki ter stavke.

V vseh primerih bodo letalski prevozniki še vedno dolžni poskrbeti za potnike, ki bodo obtičali na letališču. Na vsaki dve uri čakanja jim bodo morali ponuditi okrepčila, po treh urah pa obrok. Ob daljših zamudah jim bodo morali zagotoviti prenočitev, in sicer za največ tri noči, če letalski prevoznik ne more vplivati na motnjo.

Prevoznik bo moral zagotoviti, da vsaka oseba, ki spremlja otroka, sedi na sosednjem sedežu, brez dodatnega plačila.
Prevoznik bo moral zagotoviti, da vsaka oseba, ki spremlja otroka, sedi na sosednjem sedežu, brez dodatnega plačila.
FOTO: Shutterstock

Potnikom, ki se bodo namesto za spremembo poti odločili za povračilo stroškov, bodo stroški samodejno povrnjeni. V primeru motenj potovanja bodo potniki v štirih dneh po prekinitvi potovanja prejeli jasna navodila za vložitev zahtevka za odškodnino.

Devet mesecev za vložitev odškodninskega zahtevka

Za vložitev odškodninskega zahtevka bodo imeli potniki devet mesecev časa. Letalski prevozniki bodo na drugi strani imeli na voljo 30 dni, da plačajo odškodnino ali se sklicujejo na izredne razmere in pojasnijo, zakaj odškodnina ne bo zagotovljena.

Po novem prevoznik potniku tudi ne bo mogel zavrniti vkrcanja na povratni let, če se ni pojavil na prvotnem letu na neko destinacijo. Obenem bo odslej tudi povsem prepovedano prepovedati vkrcanje potnikom z omejeno mobilnostjo in oviranostmi, nosečnicam in otrokom brez spremstva.

Majhna torba ali nahrbtnik na letalo brezplačno

V skladu z novimi pravili bo mogoče na letalo brez doplačila nesti osebni predmet, kot je majhna torba ali nahrbtnik. Za boljšo preglednost in primerljivost cen pa bodo morali letalski prevozniki, posredniki in iskalni portali na začetku postopka rezervacije vedno prikazati ceno vozovnice, ki vključuje ročno prtljago. Potnikom, ki bodo potovali brez ročne prtljage, bodo letalski prevozniki lahko ponudili cenejše vozovnice.

Spremenjena pravila, ki niso bila posodobljena vse od leta 2004, predvidevajo tudi, da se družine z otroki med dodeljevanjem sedežev ne bodo ločevale. Letalski prevozniki morajo zagotoviti, da vsaka oseba, ki spremlja otroka, mlajšega od 14 let, sedi na sosednjem sedežu, brez dodatnega plačila. V splošnem bodo upravljavci letališč in letalski prevozniki po novem morali zagotoviti boljšo obravnavo za potnike s posebnimi potrebami.

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KOMENTARJI8

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cecen
13. 07. 2026 12.53
Sicer mi ni popolnoma jasno kaj smo pridobili s torbami in osebno prtljago , zelo sem skeptičen glede povračil stroškov ob zamudah (letalske družbe in zavarovalnice so v teh primerih vrhunski nateguni) , pozdravljam pa skupne sedeže za družine. Moji otroci so sicer že izven teh "priviliegijev" ampak privoščim pa staršem, ki imajo majhne otroke, da ne plačujejo dodatno za take stvari.
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0 0
terciar
13. 07. 2026 12.42
Majhna torba ali nahrbtnik je že sedaj brezplačen, torej kaj točno smo pridobili?
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+1
1 0
rizzota
13. 07. 2026 12.25
Majhen nahrbtnik potniku v vsakem primeru pripada?
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+1
1 0
JApajaDAja
13. 07. 2026 12.13
"ročna prtljaga" dimenzije 40x30x15...brezplačna.....
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+1
1 0
rok1211
13. 07. 2026 11.57
hvala Evropa..nekaj pametnega vseeno storite
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+0
3 3
Cenb77
13. 07. 2026 12.07
poleg zamaškov ane..
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+3
4 1
mertseger
13. 07. 2026 12.17
Kaj ko je tega nekaj tako malo.
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0 0
spam1
13. 07. 2026 12.25
Nakupi iz EU brez carin, brezplačni roaming (še pomnite ko ste plačevali ko majmuni za gostovanje na Hrvaškem?), USB-C, brezplačno podaljšanje podpore Windows 10, 14 dnevno vračilo ob nakupu na daljavo, prepoved diskriminacije glede na lokacijo, obvezna enostavna prekinitev naročnin, dvoletna garancija za neskladnost, pravica do možnosti popravila naprav vsaj 7 let po prenehanju prodaje, ...........
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+1
1 0
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