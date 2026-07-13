Na letalo z nahrbnikom brez doplačila, družine z otroki morajo sedeti skupaj

Letalski potniki v EU bodo lahko še naprej zahtevali odškodnino za zamude, daljše od treh ur, če bo let odpovedan manj kot 14 dni pred odhodom ali če bo potniku zavrnjeno vkrcanje.

Odškodnine za lete z zamudo ali odpovedane lete ostajajo nespremenjene in bodo odvisne od dolžine leta: 250 evrov za potovanja do 1500 kilometrov, 400 evrov za potovanja znotraj EU, daljša od 1500 kilometrov, in druga potovanja med 1500 in 3500 kilometrov, ter 600 evrov za vsa druga daljša potovanja, so v sporočilu za javnost pojasnili v Evropskem parlamentu.

Letalski prevozniki bodo lahko za svoja najdaljša potovanja znižali odškodnino za polovico, če bodo potniki po motnji potovanja imeli možnost spremembe poti do cilja ali če zamuda ob prihodu ne bo daljša od štirih ur.

Kdaj niste upravičeni do odškodine?

Letalskim prevoznikom ne bo treba plačati odškodnine, če bo do zamude ali odpovedi prišlo zaradi dejavnikov, na katere ti nimajo vpliva. Nova pravila bodo vključevala odprt seznam teh izrednih okoliščin, kot so naravne nesreče, vojne, vremenske razmere, moteči potniki ter stavke. V vseh primerih bodo letalski prevozniki še vedno dolžni poskrbeti za potnike, ki bodo obtičali na letališču. Na vsaki dve uri čakanja jim bodo morali ponuditi okrepčila, po treh urah pa obrok. Ob daljših zamudah jim bodo morali zagotoviti prenočitev, in sicer za največ tri noči, če letalski prevoznik ne more vplivati na motnjo.

Prevoznik bo moral zagotoviti, da vsaka oseba, ki spremlja otroka, sedi na sosednjem sedežu, brez dodatnega plačila. FOTO: Shutterstock

Potnikom, ki se bodo namesto za spremembo poti odločili za povračilo stroškov, bodo stroški samodejno povrnjeni. V primeru motenj potovanja bodo potniki v štirih dneh po prekinitvi potovanja prejeli jasna navodila za vložitev zahtevka za odškodnino.

Devet mesecev za vložitev odškodninskega zahtevka

Za vložitev odškodninskega zahtevka bodo imeli potniki devet mesecev časa. Letalski prevozniki bodo na drugi strani imeli na voljo 30 dni, da plačajo odškodnino ali se sklicujejo na izredne razmere in pojasnijo, zakaj odškodnina ne bo zagotovljena. Po novem prevoznik potniku tudi ne bo mogel zavrniti vkrcanja na povratni let, če se ni pojavil na prvotnem letu na neko destinacijo. Obenem bo odslej tudi povsem prepovedano prepovedati vkrcanje potnikom z omejeno mobilnostjo in oviranostmi, nosečnicam in otrokom brez spremstva.

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