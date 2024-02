Nova premierka v Belfastu tesno povezana z irsko republikansko armado

Irska republikanska armada, ustanovljena leta 1919 z namenom končati britansko vladavino na Severnem Irskem, se je borila za neodvisnost in ponovno združeno republiko, velikokrat v tandemu z irsko republikansko stranko Sinn Fein. Leta 1969 se je IRA razdelila na dve frakciji: uradno in začasno. Uradna si je za neodvisnost prizadevala na miren način, medtem ko so začasne sile pogosto uporabljale nasilje za dosego svojih ciljev, kar je povzročilo tudi okoli 1800 smrtnih žrtev. In medtem ko so začasna IRA in druge paravojaške skupine vodile vse bolj nasilno kampanjo in se je britanska vojska maščevala, je regijo skoraj 30 let pretresalo nasilje in prelivanje krvi.