Talibani so se odločili: Brez glasbe v poročnih dvoranah

V Afganistanu prihaja do nove prepovedi. Tokrat so talibani prepovedali glasbo v poročnih dvoranah, češ da je v nasprotju z naukom islama. To so že sporočili lastnikom poročnih dvoran, v naslednjih dneh pa bodo dvorane tudi preiskali.

Talibani nadaljujejo s svojimi absurdnimi prepovedmi, tokrat z glasbo na porokah. Čeprav so talibani lani odsvetovali glasbo na javnih zborovanjih, tega odloka niso strogo izvajali. No, ko gre za tako veliko praznovanje, kot je poroka, je seveda pričakovano, da se bo predvajala tudi glasba. "Če na poroki ni glasbe, kakšna je potem razlika med poročno in pogrebno slovesnostjo?" je dejal vodja dvorane za praznovanja v afganistanski prestolnici. Njegovo ime je bilo iz varnostnih razlogov prikrito.

icon-expand Taliban v Afganistanu FOTO: AP

Po vrnitvi talibanov na oblast avgusta 2021 so številni umetniki in glasbeniki pobegnili iz Afganistana in zaprosili za azil v zahodnih državah. Talibani namreč menijo, da je glasba v nasprotju z naukom islama. Po strogi razlagi skupine lahko glasbo ustvarja le človeški glas – in še to le v hvalnico Bogu, nikakor pa ne v zabavne namene.

Prepoved raznih zabavnih aktivnosti sicer ni pri talibanih nič novega. Med vladavino v letih 1996–2001 so prepovedali na desetine dejavnosti, vključno z letenjem zmajev, gledanjem televizijskih telenovel in igranjem glasbe. Po invaziji, ki so jo vodile Združene države Amerike in ki je pregnala oboroženo skupino, so se tovrstne zabave sicer vrnile, vendar so se po vrnitvi talibanov na oblast represije spet povečale.

icon-expand Afganistan FOTO: AP

Afganistanske ženske in dekleta se soočajo z največjimi omejitvami, vključno s prepovedjo obiskovanja srednjih šol in univerz ter opravljanja številnih poklicev. Aprila so na severovzhodu Afganistana ukinili radijsko postajo, ki so jo vodile ženske, ker je po mnenju talibanskih uradnikov predvajala glasbo v času svetega meseca ramadana, kar je po besedah Moezuddina Ahmadija, direktorja informacijske in kulturne službe v provinci Badakšan, pomenilo kršitev "zakonov in predpisov Islamske države".