Nova prepoved za ženske v Afganistanu: ne smejo več hoditi na univerze

Na seznam prepovedi, ki so doletele ženske v Afganistanu, talibani dodajajo novo. Tokrat jim prepovedujejo obiskovanje univerz, kar dodatno omejuje njihovo izobraževanje. Odkar so se talibani vrnili na oblast, so dekletom že prepovedali obiskovanje srednjih šol. Minister za šolstvo je napovedal, da bo prepoved začela veljati takoj in bo trajala, vse dokler ne spremenijo učnega načrta, ki naj ne bi bil primeren.

Prepoved obiskovanja univerz je sprožila obup med mlajšimi ženskami v Afganistanu. "Uničili so edini most, ki me je povezoval s prihodnostjo," je dejala študentka kabulske univerze. "Kaj naj naredim? Verjela sem, da lahko študiram in si zagotovim boljšo prihodnost, a so to uničili." Po poročanju BBC je še ena izmed študentk, ki je na univerzi študirala šeriatsko islamsko pravo zatrdila, da je talibanska prepoved v nasprotju s "pravicami, ki jih narekuje islam". "Talibani morajo iti v druge države, ki prakticirajo islam in spoznati, da njihova dejanja niti najmanj ne sledijo veri," je povedala za BBC.

Prepoved je sprožila vrsto kritik, več držav in Združeni narodi so obsodili talibane in dejali, da se Afganistan vrača v prvo obdobje njihove vladavine, ko dekletom ni bila dovoljena formalna izobrazba. Posebni poročevalec ZN za Afganistan je pojasnil, da gre za "nov niz, ki še dodatno krši pravico do izobraževanja in poglablja izbris žensk iz afganistanke družbe". Odzvali so se tudi v ZDA in dejali, da bi talibani s tem dejanjem lahko tvegali posledice. "Ne morejo pričakovati, da bodo legitimni član mednarodne skupnosti, dokler pravice vseh v Afganistanu niso enakovredne," je dejal državni sekretar Antony Blinken."Nobena država ne more napredovati, če je polovica prebivalstva zatirana." Zahodne države že celo leto pozivajo talibane, naj izboljšajo izobraževanje žensk, vendar gre očitno vse v nasprotno smer. Nad potezo se zgražajo tudi njihovi zavezniki, kot denimo Pakistan. Zunanji minister je dejal, da je "razočaran nad to odločitvijo" kar pa ne pomeni, da bo prekinil sodelovanje. "Še vedno mislim, da je najlažja pot do našega cilja, kljub številnim neuspehom ko gre za izobraževanje žensk, s sodelovanjem," je pojasnil minister Bilawal Bhutto Zardari.

Neizpolnjene obljube talibanov Talibani so po lanskem prevzemu oblasti in umiku ZDA iz države obljubili, da bodo vladali bolj pošteno in enakopravno. Ampak je šlo le za prazne besede, z vsakim dnem bolj so in še vedno krčijo pravice in svoboščine žensk v državi. Kljub obljubam, da bodo ženske lahko uveljavljale svoje pravice v okviru šeriatskega prava, kar vključuje pravico do dela in študija, so se talibani dobro potrudili, da jih sistematično izključijo iz javnega življenja.

Po poročaju ZN, nimajo ženske nobenih položajev na vladi, s čimer se dejansko krši pravica žensk do političnega sodelovanja, obiskovanje šole po šestem razredu je prepovedano, prav tako pa tudi večina javnih del zunaj njihovega doma. Meseca maja so talibani odredili, da si morajo ženske v javnosti zakrivati obraze, prepovedano jim je potovati na dolge razdalje brez moškega spremljevalca, brez spremstva pa ne morejo dostopati niti do osnovnih storitev. Prejšnji mesec so ženskam prepovedali vstop v zabaviščne parke, telovadnice in javna kopališča.

Talibanski politični in verski vodja Hibatula Ahundzada ter celoten njegov ožji krog glasno nasprotujejo izobraževanju - zlasti za dekleta in ženske. Tokrat se uradniki izgovarjajo na "neprimeren kurikulum in okolje" ter navajajo, da bo ženskam in dekletom spet dovoljeno obiskovati univerze takoj, ko bo zagotovoljen primeren učni načrt. Ministrstvo za izobraževanje je skupnosti zagotovilo, da delajo na temu in da "državljani ne bi smeli biti zaskrbljeni".