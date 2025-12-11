Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Nova priložnost za bogate tujce: začela delovati Trumpova zlata kartica

Washington, 11. 12. 2025 09.53 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
15

Predsednik Donald Trump je v sredo naznanil začetek vizumskega programa, ki za ceno milijon dolarjev predvideva izdajo posebnih dovoljenj za delo in bivanje v ZDA v obliki zlate kartice s podobo ameriškega predsednika. Njegova vlada si od sheme, po kateri si lahko premožni tujci kupijo pot do ameriškega državljanstva, obeta znaten zaslužek.

Trumpova zlata kartica
Trumpova zlata kartica FOTO: AP

Ameriška podjetja, ki bodo hotela v ZDA pripeljati usposobljene delavce, bodo morala medtem zanje odšteti po dva milijona dolarjev.

"Zelo razburljivo je, zame in za državo, da smo pravkar začeli izvajati [program] 'Trumpove zlate kartice'," je po poročanju televizije CNN v Beli hiši dejal Trump.

Trump je konec februarja prvič predstavil idejo o uvedbi zlate kartice po vzoru t. i. zelene karte, ki tujcem služi kot dovoljenje za delo in bivanje v ZDA ter predstavlja odskočno desko na njihovi poti do državljanstva.

Kot je takrat dejal, bo shema v ZDA pripeljala "uspešne in bogate ljudi, ki bodo zaposlovali Američane in plačevali davke" ter tako med drugim zmanjšali ameriški javnofinančni primanjkljaj.

'Prebivanje v ZDA v rekordnem času'

Spletna stran programa trumpcard.gov je po navedbah CNN začela delovati v sredo popoldne. Vključuje povezavo do obrazca, ki obljublja "prebivanje v ZDA v rekordnem času".

Na spletni strani piše, da bo kmalu na voljo tudi platinasta različica kartice, ki bo ob plačilu petih milijonov dolarjev tujcem omogočila, da bodo v ZDA lahko preživeli do 270 dni, ne da bi bili zavezani plačilu davka na dohodek, ki ni iz ZDA.

Trump trdi, da bo shema v ZDA pripeljala "uspešne in bogate ljudi, ki bodo zaposlovali Američane in plačevali davke" ter tako med drugim zmanjšali ameriški javnofinančni primanjkljaj.
Trump trdi, da bo shema v ZDA pripeljala "uspešne in bogate ljudi, ki bodo zaposlovali Američane in plačevali davke" ter tako med drugim zmanjšali ameriški javnofinančni primanjkljaj. FOTO: AP

Do uvedbe programa prihaja v času, ko Trumpova vlada omejuje vpise tujcev na ameriške univerze, obenem pa se zaradi napovedanih novih ukrepov na meji obeta še večji padec turističnih obiskov v ZDA.

Kako dolgo bo trajal postopek

Ko so prijavni materiali oddani, bo postopek trajal "nekaj tednov" in bo vključeval tudi intervju, navaja spletna stran. Dodatne pristojbine za State Department se lahko zaračunajo "odvisno od prosilca", poroča CNN.

Spletna stran pojasnjuje, da mora prosilec pravočasno opraviti vizumski razgovor in predložiti morebitne dodatne dokumente. Uspešni kandidati nato pridobijo status zakonitega stalnega prebivalca prek vizumskih kategorij EB-1 ali EB-2, namenjenih osebam z izjemnimi oziroma nadpovprečnimi sposobnostmi.

zlata kartica donald trump amerika tujci zda
Naslednji članek

Na Savi se je prevrnil čoln z migranti, trije so umrli

Naslednji članek

Pogorelo ostrešje telovadnice na OŠ Most na Soči, škoda je ogromna

SORODNI ČLANKI

Kritike na račun Melanie Trump: 'Ne zna angleško in nima čustev'

Nov Trumpov lapsus: dvakrat napačno izgovoril ime prijatelja Sylvestra Stallona

Trump z zlato kartico vabi priseljence, a le tiste z debelo denarnico

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
11. 12. 2025 11.09
+1
Jezus Kristus! Pa kaj je s sodstvom ! Podkupnine ali grožnje ? To ni več za nikamor !
ODGOVORI
1 0
Nidani
11. 12. 2025 11.07
+1
Tudi če je kakšen venezuelski pomorec vmes, denar vse odtehta...desnuhi....ccccc
ODGOVORI
2 1
SAME KLOBASE
11. 12. 2025 11.05
+4
Zopet nova natega..... Trumpek jim bo vse pobral
ODGOVORI
5 1
cool1
11. 12. 2025 11.02
+3
Amerika ni več dežela tisočerih priložnosti , pač pa dežela prijazna milijonarjem in tu se neha.
ODGOVORI
4 1
lokson
11. 12. 2025 10.59
-6
Pravilno. Kdor hoče, naj kupi. Tako država vsaj dobi nekaj, za razliko od ilegalnih, kateri ne vplačujejo nič in predstavljajo ogromen strošek državi.
ODGOVORI
1 7
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 10.52
+1
Hehe, res so vedno težji dnevi na uradu za resnico; zdaj še naše energetske zablode ne moremo komentirati. Svoboda izražanja je res naša največje imetje; kdor se pa ne strinja ga damo pa takoj aretirat.
ODGOVORI
6 5
Podlesničar
11. 12. 2025 10.58
+1
To je privat firma, zapri gobček.
ODGOVORI
3 2
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 11.08
A si to ti, Branko?
ODGOVORI
0 0
anatomija
11. 12. 2025 10.52
+3
Tudi če bi imel ogromno denarja , bo bila kartica s Trumpovo podobo zadnje kar bi kupil
ODGOVORI
7 4
lokson
11. 12. 2025 11.02
+0
Kdo bo pa tebe kaj vprašal.
ODGOVORI
1 1
mr.poper
11. 12. 2025 10.51
+2
Hahaha misli ,da gradi nebotičnik .
ODGOVORI
5 3
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 10.47
-3
Zgleda bodo zgurali brez državljanske... Tole, pa biznis z ruskimi energenti v EU, ne participacija pri nasedel projektu UA, oboroževanje zainteresiranih strani. Lahko pa, da bo šlo...
ODGOVORI
0 3
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 10.46
+3
Zgolj kot zanimivost... Menda, če imaš državljanstvo USA tudi, ko ga odjaviš, si še 10 let njihov davčni plačnik/rezident.
ODGOVORI
4 1
Wolfman
11. 12. 2025 10.43
+4
Pa naj še kdo reče, da židje nimajo zajedalske nrave!
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385