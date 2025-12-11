Nova priložnost za bogate tujce: začela delovati Trumpova zlata kartica

Ameriška podjetja, ki bodo hotela v ZDA pripeljati usposobljene delavce, bodo morala medtem zanje odšteti po dva milijona dolarjev.
"Zelo razburljivo je, zame in za državo, da smo pravkar začeli izvajati [program] 'Trumpove zlate kartice'," je po poročanju televizije CNN v Beli hiši dejal Trump.
Trump je konec februarja prvič predstavil idejo o uvedbi zlate kartice po vzoru t. i. zelene karte, ki tujcem služi kot dovoljenje za delo in bivanje v ZDA ter predstavlja odskočno desko na njihovi poti do državljanstva.
Kot je takrat dejal, bo shema v ZDA pripeljala "uspešne in bogate ljudi, ki bodo zaposlovali Američane in plačevali davke" ter tako med drugim zmanjšali ameriški javnofinančni primanjkljaj.
'Prebivanje v ZDA v rekordnem času'
Spletna stran programa trumpcard.gov je po navedbah CNN začela delovati v sredo popoldne. Vključuje povezavo do obrazca, ki obljublja "prebivanje v ZDA v rekordnem času".
Na spletni strani piše, da bo kmalu na voljo tudi platinasta različica kartice, ki bo ob plačilu petih milijonov dolarjev tujcem omogočila, da bodo v ZDA lahko preživeli do 270 dni, ne da bi bili zavezani plačilu davka na dohodek, ki ni iz ZDA.
Do uvedbe programa prihaja v času, ko Trumpova vlada omejuje vpise tujcev na ameriške univerze, obenem pa se zaradi napovedanih novih ukrepov na meji obeta še večji padec turističnih obiskov v ZDA.
Kako dolgo bo trajal postopek
Ko so prijavni materiali oddani, bo postopek trajal "nekaj tednov" in bo vključeval tudi intervju, navaja spletna stran. Dodatne pristojbine za State Department se lahko zaračunajo "odvisno od prosilca", poroča CNN.
Spletna stran pojasnjuje, da mora prosilec pravočasno opraviti vizumski razgovor in predložiti morebitne dodatne dokumente. Uspešni kandidati nato pridobijo status zakonitega stalnega prebivalca prek vizumskih kategorij EB-1 ali EB-2, namenjenih osebam z izjemnimi oziroma nadpovprečnimi sposobnostmi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.