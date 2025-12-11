Nova priložnost za bogate tujce: začela delovati Trumpova zlata kartica

Ameriška podjetja, ki bodo hotela v ZDA pripeljati usposobljene delavce, bodo morala medtem zanje odšteti po dva milijona dolarjev.

"Zelo razburljivo je, zame in za državo, da smo pravkar začeli izvajati [program] 'Trumpove zlate kartice'," je po poročanju televizije CNN v Beli hiši dejal Trump.

Trump je konec februarja prvič predstavil idejo o uvedbi zlate kartice po vzoru t. i. zelene karte, ki tujcem služi kot dovoljenje za delo in bivanje v ZDA ter predstavlja odskočno desko na njihovi poti do državljanstva.

Kot je takrat dejal, bo shema v ZDA pripeljala "uspešne in bogate ljudi, ki bodo zaposlovali Američane in plačevali davke" ter tako med drugim zmanjšali ameriški javnofinančni primanjkljaj.