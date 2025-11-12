Svetli način
Tujina

Nova razkritja: Epstein v sporočilih omenjal Trumpa in mlada dekleta

Washington , 12. 11. 2025 16.54 | Posodobljeno pred 24 minutami

Demokrati so objavili elektronsko korespondenco med Jeffreyjem Epsteinom in avtorjem Michaelom Wolffom, v kateri Epstein večkrat omenja nekdanjega predsednika Donalda Trumpa. Čeprav Trump ni neposredno vpleten v sporočila, naj bi Epstein trdil, da je Trump vedel za dekleta, ki jih je novačil v njegovem klubu. Objava elektronske pošte je poskus 'blatenja predsednika Trumpa', pa pravi Bela hiša.

Obsojeni spolni prestopnik Jeffrey Epstein je v zadnjih 15 letih v zasebnih dopisovanjih s sodelavcem in avtorjem Michaelom Wolffom večkrat omenil Donalda Trumpa. Na to kažejo nedavno objavljena elektronska sporočila, poroča CNN.

Trump in Epstein
Trump in Epstein FOTO: Shutterstock

E-poštna sporočila dolgoletni Epsteinovi sodelavki Ghislaine Maxwell, ki je bila po Epsteinovi smrti obsojena zaradi trgovine z ljudmi za spolne namene, in avtorju Michaelu Wolffu vključujejo pogovore, v katerih Epstein trdi, da je Trump preživel veliko časa z žensko, ki jo demokrati opisujejo kot žrtev Epsteinove trgovine z ljudmi za spolne namene. E-poštna sporočila vključujejo tudi sporočilo, v katerem Epstein trdi, da je Trump vedel za dekleta. To naj bi se nanašalo Trumpovo trditev, da je Epsteina vrgel iz svojega kluba Mar-a-Lago, ker je tam novačil mlade ženske. V e-poštnem sporočilu Epsteina Maxwellovi iz aprila 2011 tako piše, da je Trump "preživel ure" z eno od žrtev in ameriškega predsednika označil za "psa, ki ni lajal".

Elektronska sporočila so v sredo objavili demokrati v nadzornem odboru predstavniškega doma. Trump ni prejel ali poslal nobenega od sporočil, ki so bila večinoma pred njegovim predsedniškim mandatom, in ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja v povezavi z Epsteinom ali Maxwellom.

Wolff je za CNN pojasnil: "Ne spomnim se konteksta teh sporočil. Takrat pa sem se z Epsteinom poglobljeno pogovarjal o njegovem odnosu s Trumpom in zdi se, da je to del tega pogovora."

Bela hiša: Gre za poskus blatenja predsednika Trumpa

Objava elektronske pošte je poskus 'blatenja predsednika Trumpa', pa pravi Bela hiša, ki se je odzvala na to objavo elektronske pošte demokratov v predstavniškem domu, poroča BBC. Tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je povedala: "Demokrati so selektivno posredovali elektronska sporočila liberalnim medijem, da bi ustvarili lažno pripoved za blatenje predsednika Trumpa. 'Neimenovana žrtev', omenjena v teh elektronskih sporočilih, je pokojna Virginia Giuffre, ki je večkrat dejala, da predsednik Trump ni bil vpleten v nobeno kršitev in da 'ne bi mogel biti bolj prijazen' do nje v njunih omejenih interakcijah. Dejstvo ostaja, da je predsednik Trump pred desetletji iz svojega kluba vrgel Jeffreyja Epsteina, ker se je do svojih zaposlenih, vključno z Giuffrejevo, neprimerno obnašal. Te zgodbe niso nič drugega kot zlonamerni poskusi odvrniti pozornost od zgodovinskih dosežkov predsednika Trumpa, in vsak Američan z zdravo pametjo prepozna to prevaro in jasno odvračanje pozornosti od tega, da se vlada znova odpira."

Wolff toži Melanio Trump 

Novinar in pisatelj Michael Wolff, ki je doslej napisal več knjig o predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, je sicer vložil tožbo proti prvi dami ZDA Melanii Trump. Kot je pojasnil, se je za to odločil zaradi grožnje Melanie s tožbo po njegovih izjavah o njenih zvezah s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, poroča medij TMZ.

Wolff trdi, da mu je Melania Trump 15. oktobra poslala pismo, v katerem je zahtevala, da nemudoma umakne nekatere komentarje, ki jih je dal za članek v spletnem mediju Daily Beast. Wolff je povedal, da je bila Melania vpletena v škandal z Epsteinom in bi lahko bila med drugim manjkajoči člen v Trumpovih zvezah s pokojnim spolnim prestopnikom.

Pismo so poslali odvetniki prve dame, ki so Wolffu zagrozili z odškodninsko tožbo za več kot milijardo dolarjev, če se ne bo opravičil. Wolff tega ni storil, ampak je vložil svojo tožbo, kjer trdi, da ni storil ničesar, kar bi škodovalo ugledu prve dame ZDA, je poročala STA. 

V ZDA so Epsteinovi dosjeji v središču polemik, ki obremenjujejo predsednika Donalda Trumpa. Njegova vlada namreč kljub zahtevam tudi republikanskih kongresnikov še vedno ni objavila vseh dosjejev.

Pravosodno ministrstvo ZDA je medtem Maxwell premestilo v zapor z nižjo stopnjo varovanja, potem ko je ministrstvu zagotovila, da Trump ni naredil ničesar narobe, čeprav sta bila z Epsteinom dolga leta tesna prijatelja.

