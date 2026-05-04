Nova razkritja: je bila smrtonosna letalska nesreča na Kitajskem namerna?

Več kot štiri leta po tem, ko je potniško letalo Boeing 737-800 strmoglavilo na goro na jugu Kitajske, pri čemer je umrlo vseh 132 ljudi na krovu, novo objavljeni podatki kažejo, da je nekdo v pilotski kabini namerno izklopil dovod goriva.
To je bila najsmrtonosnejša letalska nesreča na Kitajskem v zadnjih desetletjih, vendar Uprava za civilno letalstvo Kitajske (CAAC) še ni odgovorila na ključno vprašanje, kaj je povzročilo smrtonosno strmoglavljenje leta MU5735 letalske družbe China Eastern Airlines marca 2022 v regiji Guangxi.
Podatki, ki jih je objavil ameriški Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) pa kažejo, da so bila stikala za gorivo obeh motorjev hkrati izklopljena, preden je letalo Boeing 737-800 strmoglavilo, poroča CNN.
Podatke so pridobili iz zapisovalnika podatkov o letu letala, ene od dveh tako imenovanih 'črnih skrinjic', ki so ga poslali tudi v analizo v laboratorij NTSB v Washingtonu. Boeing je namreč ameriški proizvajalec letal.
Kaj je pokazala preiskava?
Ugotovili so je bilo, da so se med križarjenjem stikala za gorivo na obeh motorjih premaknila iz položaja za delovanje v položaj za izklop. Hitrost motorja se je po premiku stikala za gorivo zmanjšala, je zapisano v poročilu NTSB.
Stikala za gorivo na komercialnih letalih so fizični krmilniki, ki uravnavajo pretok goriva v motorje. Na Boeingu 737 mora pilot stikalo povleči navzgor, preden ga premakne iz položaja za delovanje v položaj za izklop. Ti podatki jasno kažejo, da so bila stikala za gorivo tik pred strmoglavljenjem ročno prestavljena v izklopljen položaj, je pojasnil David Soucie, analitik za letalsko varnost pri CNN.
Kot je dodal, ni znakov, da so bila stikala prestavljena nazaj v vklopljen položaj. To kaže, da ni bilo poskusa ponovnega zagona motorjev, saj če bi bila stikala pomotoma izklopljena, bi jih piloti poskušali ponovno vklopiti, je razložil.
Snemalnik podatkov ni ujel zadnjih trenutkov strmoglavljenja, navaja poročilo. Snemalnik zvoka v pilotski kabini, druga 'črna skrinjica' letala, pa je nadaljeval s snemanjem. CAAC je sicer že prej zanikal, da bi bilo strmoglavljenje namerno.
Črni skrinjici sta dve ločeni napravi, ki sta ključni za preiskovanje letalskih nesreč. Prva je snemalnik podatkov o letu (FDR), ki beleži tehnične parametre, kot so hitrost, nadmorska višina, smer letenja in delovanje motorjev. Druga je snemalnik zvoka v pilotski kabini (CVR), ki beleži pogovore pilotov, zvoke v kabini in radijske komunikacije. Kljub imenu sta skrinjici v resnici živo oranžne barve, da jih je lažje najti med razbitinami, zgrajeni pa sta iz izjemno trpežnih materialov, da lahko preživita ekstremne sile, požare in potopitev v vodo.
Boeing 737-800 je ena izmed najbolj razširjenih in uspešnih različic letal iz družine Boeing 737 Next Generation. Gre za ozkotrupno potniško letalo srednjega dosega, ki ga letalske družbe po vsem svetu uporabljajo predvsem za kratke in srednje dolge lete. Zaradi svoje zanesljivosti, učinkovitosti porabe goriva in vsestranskosti je postal eden od temeljev komercialnega letalstva, saj ga upravljajo stotine letalskih prevoznikov po vsem svetu.
