Maxwellovo obtožila, da je zlorabila več deklet: 'Bile so blondinke, rjavolaske, rdečelaske'

Otoški mediji razkrivajo nove dokaze zoper Ghislaine Maxwell, ki je obtožena, da je vrsto let tesno sodelovala z obtoženim spolnim prestopnikom in vodjo trgovine z mladoletnimi spolnimi delavkami Jeffreyjem Epsteinom. Tokrat gre za dopisovanje med obema vpletenima iz leta 2015. Epstein je po elektronski pošti Maxwellovo tolažil, da ni "naredila ničesar narobe". To ni v skladu z njeno izjavo na sodišču, ko je trdila, da z Epsteinom ni bila v stiku vsaj deset let.

Medtem britanski portal Daily Mail poroča o sodnih zapisih iz tožbe protiGhislaine Maxwell, ki jo je sicer že leta 2016 vložila njena domnevna žrtev posilstva Virginia Giuffre. Zapisi razkrivajo več informacij o vlogi Maxwellove v trgovini z mladoletnimi spolnimi sužnjami.

Giuffrejeva je v sojenju Epsteinovo ljubico obtožila zlorabe več deklet."Bile so blondinke, rjavolaske, rdečelaske," je po poročanju Daily Maila na sodišču v New Yorku dejala Giuffrejeva. "Vse so bile lepe punce, rekla bi, da so bile stare med 15 in 21 let. Nekatere so izgledale mlajše od mene, druge starejše," je še povedala in Maxwellovo obtožila, da je z njimi spolno občevala"tako rekoč vsak dan".

Maxwellovi za zločine v zvezi s spolnimi prestopki in trgovino z mladoletnimi dekleti grozi do 35 let zapora. Epstein je umrl v zaporu 10. avgusta 2019, ko je čakal na sojenje. Uradno je storil samomor.