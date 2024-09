Nova ruska jedrska doktrina zarisala nove 'rdeče črte'

OGLAS

Zasedanje ruskega sveta za nacionalno varnost FOTO: AP icon-expand

Britanski The Guardian piše, da gre za najbolj izrazito grožnjo Rusije, odkar iz Washingtona in Londona prihajajo signali o možnosti, da bi Ukrajini dovolili napad z zahodnim orožjem na cilje globoko v Rusiji. ZDA in Velika Britanija še nista sprejeli končne odločitve, saj znotraj administracij še ni soglasja, poročajo mediji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sicer že več mesecev prosi za dovoljenje za uporabo britanskih vodenih raket Storm Shadow ter ameriških balističnih ATACMS za napade na cilje na območju Ruske federacije. V Pentagonu so pri tem dejali, da je Rusija večino svoje letalske flote in potencialnih ciljev umaknila izven dosega omenjenih raket. V Moskvi so v sredo popoldne na sestanku sveta za nacionalno varnost, ki sta se ga med drugim udeležila tudi obrambni minister Andrej Belusov in nekdanji predsednik Dimitrij Medvedjev, sprejeli osnutek jedrske doktrine, ki predvideva razširitev kategorije držav in vojaških zavezništev, na katere se nanaša jedrsko odvračanje. Po besedah Vladimirja Putina bo odslej Rusija lahko uporabila jedrsko orožje, če bo prejela "zanesljive informacije" o obsežnem raketnem, letalskem ali brezpilotnem napadu. Prav tako je dejal, da bodo odslej jedrske sile, ki z nejedrskimi silami sodelujejo v napadu na ozemlje RF, smatrali kot neposredne udeleženke v vojni. Rusija bi v skladu z novo doktrino lahko sprožila "povračilni jedrski napad" tudi v primeru napada na Belorusijo.

Putin je dejal, da so bila pojasnila skrbno premišljena in sorazmerna s sodobnimi vojaškimi grožnjami, s katerimi se sooča Rusija. "Vidimo, da se sodobne vojaške in politične razmere dinamično spreminjajo, in to moramo upoštevati. Vključno s pojavom novih virov vojaških groženj in tveganj za Rusijo in naše zaveznike," je dejal.

Raketni sistem Iskander, ki lahko nosi konvencionalne ali taktične jedrske bojne glave. FOTO: AP icon-expand