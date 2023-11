Nova slovaška vlada ustavila pošiljko orožja Ukrajini

Novi slovaški premier Robert Fico je že pred volitvami napovedal, da bo Slovaška v primeru njegove zmage omejila vojaško pomoč Ukrajini, ki jo je doslej odločno podpirala, bo pa napadeni sosedi še naprej zagotavljala humanitarno pomoč. V Moskvi pa so se na Ficove izjave odzvali, da Slovaška ni imela tako velikega deleža v dobavi orožja Ukrajini, zato bo to komajda vplivalo na dogajanje v Ukrajini.

Zdaj je Ficova vlada svoje napovedi tudi uresničila in stavila prvo pošiljko orožja Ukrajini. Na uradni spletni strani vlade so zapisali, da vlada ne odobrava predloga o donaciji vojaške opreme Ukrajini v vrednosti 40,3 milijona evrov. Predlagani 14. paket pomoči, ki ga je pripravilo nekdanje vodstvo ministrstva za obrambo, je vključeval dobavo streliva za puške in topove ter protiletalske rakete, minomete in mine.

Slovaški premier je sicer v torek dejal, da če želi kako slovaško podjetje proizvajati orožje in ga dobavljati Ukrajini, mu tega ne bo nihče preprečil.

Od začetka ruske agresije proti Ukrajini februarja lani je Slovaška Kijevu dobavila vojaško opremo v vrednosti približno 671 milijonov evrov.