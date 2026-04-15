Nova stavka na Lufthansi, odpovedani tudi leti z Brnika

Frankfurt, 15. 04. 2026 09.28 pred 8 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA D.L.
Stavka na Lufthansi

Kabinsko osebje Lufthanse je začelo novo dvodnevno stavko, zaradi katere so odpovedali več sto letov, zlasti na glavnih vozliščih Lufthanse v Frankfurtu in Münchnu. Tja so danes in v četrtek odpovedani tudi leti z brniškega letališča. Stavka bi lahko zasenčila slovesnost ob 100. obletnici ustanovitve družbe.

Letališče
Letališče
FOTO: AP

Okoli 20.000 letalskih stevardov pri Lufthansi in njeni regionalni hčerinski družbi Cityline stavka od polnoči. Sindikat kabinskega osebja Ufo je razglasil najnovejšo stavko, da bi vodstvo pristalo na oblikovanje boljših delovnih pogojev.

Lufthansa se od začetka leta sooča z nenehnimi stavkami. Stavko ponavljajo tako kabinsko osebje kot piloti. Sindikat pilotov Vereinigung Cockpit jo je nazadnje izvedel v ponedeljek in torek, novo so napovedali za četrtek in petek. Takrat bodo znova stavkali piloti družb Lufthansa, Lufthansa Cargo in Lufthansa Cityline, v družbi Eurowings naj bi potekala le v četrtek.

Stavka kabinskega osebja bi lahko zasenčila današnjo slovesnost ob 100. obletnici ustanovitve družbe Lufthansa, saj sindikati načrtujejo shod pred sedežem družbe na frankfurtskem letališču. Slovesnosti naj bi se udeležila nemški kancler Friedrich Merz in minister za promet Patrick Schnieder.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stajerc22
15. 04. 2026 10.15
Lufthansa, ko prides v kabino, mislis da si leta 2005.
Odgovori
0 0
wsharky
15. 04. 2026 10.15
nimajo denarja za kerozin pa so se dogovorili da malo postavkajo, da prišparajo
Odgovori
+1
1 0
devlon
15. 04. 2026 10.11
zakaj ne zaposlijo tistih, ki bi pa morda hoteli delati za ponujene pogoje? Lahko jaz probam.. lunch pakete deliti, ne pilotirati haha
Odgovori
0 0
