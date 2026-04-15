Nova stavka na Lufthansi, odpovedani tudi leti z Brnika

Okoli 20.000 letalskih stevardov pri Lufthansi in njeni regionalni hčerinski družbi Cityline stavka od polnoči. Sindikat kabinskega osebja Ufo je razglasil najnovejšo stavko, da bi vodstvo pristalo na oblikovanje boljših delovnih pogojev.

Lufthansa se od začetka leta sooča z nenehnimi stavkami. Stavko ponavljajo tako kabinsko osebje kot piloti. Sindikat pilotov Vereinigung Cockpit jo je nazadnje izvedel v ponedeljek in torek, novo so napovedali za četrtek in petek. Takrat bodo znova stavkali piloti družb Lufthansa, Lufthansa Cargo in Lufthansa Cityline, v družbi Eurowings naj bi potekala le v četrtek.

Stavka kabinskega osebja bi lahko zasenčila današnjo slovesnost ob 100. obletnici ustanovitve družbe Lufthansa, saj sindikati načrtujejo shod pred sedežem družbe na frankfurtskem letališču. Slovesnosti naj bi se udeležila nemški kancler Friedrich Merz in minister za promet Patrick Schnieder.