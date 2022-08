Nova stavka na Otoku: višje plače zahteva 1900 pristaniških delavcev

Velika Britanija se spopada z najvišjo inflacijo v zadnjih 40 letih, zato se vse več delavcev na Otoku odloča za stavko. Med njimi so danes s stavko začeli tudi delavci pristanišča v Felixstowu. Stavka bo trajala osem dni, v tem času se bodo zaposleni z letaki zbirali pred podjetjem, kjer bodo glasno opozarjali na zahteve. Z vrha pristanišča so delavcem že ponudili sedemodstotno povišico in enkratni bonus v višini 500 funtov (589 evrov).

Trenutno letna povprečna bruto plača delavcev znaša 43.000 funtov (50.650 evrov). V času stavke bodo na teden prejemali 370 funtov (435 evrov). Podjetje je v zadnjih dveh letih ustvarilo 240-milijonski dobiček, delavci pa so jezni. "Glede na to, da v zadnjih 30 letih ni bilo stavke, je jasno, da so razmere slabe," je rekel uradnik sindikata Unite Robert Morton.

Od 2250 zaposlenih se jih je za stavko odločilo 1900, nekaj manj se jih je danes ob 6. uri zjutraj zbralo pred podjetjem in začelo s prvim dnem. "Tu smo od 6. ure zjutraj in prejemamo veliko podporo javnosti," je povedal eden izmed stavkajočih zaposlenih. Med stavkajočimi so vozniki žerjavov, upravljavci strojev in delavci, ki nakladajo in razkladajo ladje. Stavka v pristanišču bo trajala predvidoma do ponedeljka, 29. avgusta.

Pristanišča ustavitev ne skrbi: 'Zalog je dovolj'

Felixstowe je najbolj obremenjeno pristanišče na Otoku, preko njega država namreč opravi kar 48 odstotkov vse kontejnerske prodaje. A tiskovni predstavnik pristanišča Paul Davey pravi, da jih osemdnevna okrnitev dela ne skrbi. "Zaposlenim je podjetje ponudilo pošteno povišico plač, na državni ravni je namreč le petodstotna," je povedal in dodal, da je stavka le del "državne agende sindikata Unite. Stavka v pristanišču je za sindikat zelo koristna, delavci pa se zaradi njihovih navodil, naj stavkajo, počutijo izigrane."

Tudi organizacija za tovorni promet UK Logistics pravi, da zaradi stavke ne pričakuje večjih motenj, saj imajo v dobavni verigi veliko zalog.