Nova strategija EU za hitrejše vključevanje držav kandidatk

Voditelji držav članic EU iščejo soglasje o predlogu, ki bi državam kandidatkam ponudil nekatere prednosti članstva, še preden zaključijo dolgotrajen proces pristopa. Pobudo sta pripravili Francija in Nemčija, predstavili pa so jo včeraj na srečanju voditeljev v Črni gori, poroča Politico.
Predlog vključuje možnost opazovalnega statusa v institucijah EU ter omejen dostop do enotnega trga. Namen ukrepa je preprečiti, da bi države Zahodnega Balkana izgubile motivacijo med dolgotrajnimi pogajanji o članstvu. Med zahodnobalkanskimi državami, ki trenutno čakajo na vstop, so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija.
Prvi, ki je razpravo podprl, je bil predsednik Evropskega sveta António Costa, ki je predlagal "neke vrste nov omnibus o širitvi, da bi se ta proces, ki temelji na zaslugah, hitro zaključil."
Kljub temu ostajajo stališča med državami kandidatkami različna. Nekatere kandidatke, kot je Črna gora, opozarjajo, da želijo le polnopravno članstvo, saj so že izpolnile večino pogojev. Druge države, ki v procesu bolj zaostajajo, menijo, da bi postopno vključevanje lahko pospešilo gospodarske koristi, čeprav obstaja nevarnost, da bi ustvarilo "drugorazredne" članice brez enakih pravic.
Podobne pomisleke je kot piše Politico izrazila tudi Ukrajina, ki opozarja, da delno članstvo brez glasovalnih pravic ne sme postati nadomestilo za polnopravno vstopanje v EU. "To ustvarja tveganje za oblikovanje dveh kategorij držav kandidatk: tistih, za katere integracija vodi v članstvo, in tistih, za katere integracija tvega, da bo postala nadomestek za članstvo," je dejal ukrajinski veleposlanik pri EU.
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