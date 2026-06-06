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Nova strategija EU za hitrejše vključevanje držav kandidatk

Tivat, 06. 06. 2026 12.40 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Evropska unija

Evropska unija razpravlja o novem pristopu k širitvi, ki bi državam kandidatkam omogočil delne gospodarske in politične koristi že pred polnopravnim članstvom, s čimer želi spodbuditi reforme in ohraniti motivacijo držav na dolgi poti do članstva.

Voditelji držav članic EU iščejo soglasje o predlogu, ki bi državam kandidatkam ponudil nekatere prednosti članstva, še preden zaključijo dolgotrajen proces pristopa. Pobudo sta pripravili Francija in Nemčija, predstavili pa so jo včeraj na srečanju voditeljev v Črni gori, poroča Politico.

Predlog vključuje možnost opazovalnega statusa v institucijah EU ter omejen dostop do enotnega trga. Namen ukrepa je preprečiti, da bi države Zahodnega Balkana izgubile motivacijo med dolgotrajnimi pogajanji o članstvu. Med zahodnobalkanskimi državami, ki trenutno čakajo na vstop, so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija.

Prvi, ki je razpravo podprl, je bil predsednik Evropskega sveta António Costa, ki je predlagal "neke vrste nov omnibus o širitvi, da bi se ta proces, ki temelji na zaslugah, hitro zaključil."

Antonio Costa
Antonio Costa
FOTO: Profimedia

Kljub temu ostajajo stališča med državami kandidatkami različna. Nekatere kandidatke, kot je Črna gora, opozarjajo, da želijo le polnopravno članstvo, saj so že izpolnile večino pogojev. Druge države, ki v procesu bolj zaostajajo, menijo, da bi postopno vključevanje lahko pospešilo gospodarske koristi, čeprav obstaja nevarnost, da bi ustvarilo "drugorazredne" članice brez enakih pravic.

Podobne pomisleke je kot piše Politico izrazila tudi Ukrajina, ki opozarja, da delno članstvo brez glasovalnih pravic ne sme postati nadomestilo za polnopravno vstopanje v EU. "To ustvarja tveganje za oblikovanje dveh kategorij držav kandidatk: tistih, za katere integracija vodi v članstvo, in tistih, za katere integracija tvega, da bo postala nadomestek za članstvo," je dejal ukrajinski veleposlanik pri EU.

Evropska unija širitev EU Zahodni Balkan pristopna pogajanja

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KOMENTARJI1

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NeXadileC
06. 06. 2026 12.51
Na silo hočejo Ukrajino. Ko jo sprejmejo, bomo vsi v bojni z Rusijo... pa srečno.
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