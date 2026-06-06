Nova strategija EU za hitrejše vključevanje držav kandidatk

Voditelji držav članic EU iščejo soglasje o predlogu, ki bi državam kandidatkam ponudil nekatere prednosti članstva, še preden zaključijo dolgotrajen proces pristopa. Pobudo sta pripravili Francija in Nemčija, predstavili pa so jo včeraj na srečanju voditeljev v Črni gori, poroča Politico.

Predlog vključuje možnost opazovalnega statusa v institucijah EU ter omejen dostop do enotnega trga. Namen ukrepa je preprečiti, da bi države Zahodnega Balkana izgubile motivacijo med dolgotrajnimi pogajanji o članstvu. Med zahodnobalkanskimi državami, ki trenutno čakajo na vstop, so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija.

Prvi, ki je razpravo podprl, je bil predsednik Evropskega sveta António Costa, ki je predlagal "neke vrste nov omnibus o širitvi, da bi se ta proces, ki temelji na zaslugah, hitro zaključil."