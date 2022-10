Nova strategija za zaščito Arktike

"ZDA si prizadevajo za Arktiko, ki bo mirna, stabilna, napredna in polna sodelovanja," je v opisu strategije danes sporočil državni sekretar Antony Blinken, a v ozadju so seveda tudi politični, gospodarski in vojaški interesi Washingtona.

Med drugim predvideva okrepitev sodelovanja z zavezniki in partnerji ZDA, kot so Kanada, Danska, Finska, Islandija, Norveška in Švedska, pa tudi z drugimi državami, ki spoštujejo mednarodno pravo, pravila, norme in standarde. Zaradi ruske vojne v Ukrajini se sodelovanje na Arktiki sooča z dodatnimi izzivi, vendar ZDA želijo ohraniti mehanizme sodelovanja, ki že obstajajo.