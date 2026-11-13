Študija razkriva šibko točko Nata: v morebitni vojni bi lahko zmanjkalo goriva

Študija, ki jo je podprl Nato in je bila objavljena septembra, ugotavlja, da bi lahko v primeru večjega oboroženega spopada, v katerega bi bile v prihodnjem desetletju vpletene evropske članice zavezništva in severnoameriške okrepitve, potrebe vojaških letal po gorivu presegle razpoložljive zaloge. Opozorila prihajajo ravno v času, ko so rusko hibridno vojskovanje in druge sabotažne aktivnosti povečali zaskrbljenost zaradi možnosti neposrednega spopada z Moskvo. In medtem ko države članice zavezništva za letala, tanke, rakete in drone namenjajo več milijard evrov iz obrambnih proračunov, raziskovalci opozarjajo, da bi lahko prav omejene zaloge goriva predstavljale oviro za morebitno prihodnjo obrambo, piše Politico.

Ameriška lovska letala F-35 FOTO: Shutterstock

Visok Natov vojaški predstavnik je za Politico potrdil, da je z vidika vojaške pripravljenosti dostop do goriva izjemno pomemben. "Nato za odvračanje groženj in obrambo potrebuje zanesljivo oskrbo z energijo, včasih pa to pomeni, da mora imeti vojska prednost pri zagotavljanju teh skupnih obrambnih potreb." Raziskovalci pri Natu, ki so pripravili študijo, so za pomanjkanje goriva deloma okrivili Evropsko unijo oziroma njeno politiko "razogljičenja". Z ustvarjanjem tržnih spodbud za obnovljive vire energije so namreč prispevali k zapiranju naftnih rafinerij, od katerih je vojska odvisna. Zaradi tega v Evropi Natu primanjkuje dizelskega goriva in letalskega kerozina, so opozorili. "Poročilo je bilo posredovano na precej visoki ravni znotraj Nata in po celotnem zavezništvu," je povedal tiskovni predstavnik Natovega Centra odličnosti za energetsko varnost, ki je pripravil raziskavo. "Nujnost tega poročila in uporabljeni modeli ... nedvomno izhajajo iz trenutnih geopolitičnih razmer."

Študija odraža neodvisne ugotovitve Natovega centra odličnosti za energetsko raziskavo in ne uradne politike zavezništva. Kljub temu center deluje kot pomembno raziskovalno središče na področju energetske varnosti. Njegov sedež je v litovski prestolnici Vilni, članicam zavezništva pa zagotavlja strateške in operativne podatke.

Evropa zaprla četrtino naftnih rafinerij

Podatki organizacije FuelsEurope in Evropske komisije kažejo, da se je od leta 2009 zaprla približno četrtina evropskih naftnih rafinerij. S tem je Evropa izgubila več milijonov sodov dnevnih zmogljivosti za predelavo nafte, trenutno pa ima približno 70 delujočih rafinerij, ki lahko zagotavljajo letalsko gorivo za domače potrebe. Vprašanje, kako bi lahko Nato povečal svoje rafinerijske zmogljivosti, je "dobro vprašanje", na katero še ni odgovora, je dejal visoki evropski varnostni predstavnik. Vendar to po njegovih besedah še ni razlog za opustitev zelenega prehoda.

Naftna rafinerija v zahodni Nemčiji FOTO: AP