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Študija razkriva šibko točko Nata: v morebitni vojni bi lahko zmanjkalo goriva

Vilna, 13. 11. 2026 10.00 pred 1 uro 3 min branja 15

Avtor:
N.V.
Zastava Nata

Zveza Nato bi se lahko v prihodnosti soočila z velikimi težavami. V primeru nove vojne bi lahko primanjkovalo letalskega goriva, saj prehod Evrope stran od fosilnih goriv in vse manjše zmogljivosti za predelavo nafte ustvarjajo zelo nevarno situacijo za Nato.

Študija, ki jo je podprl Nato in je bila objavljena septembra, ugotavlja, da bi lahko v primeru večjega oboroženega spopada, v katerega bi bile v prihodnjem desetletju vpletene evropske članice zavezništva in severnoameriške okrepitve, potrebe vojaških letal po gorivu presegle razpoložljive zaloge.

Opozorila prihajajo ravno v času, ko so rusko hibridno vojskovanje in druge sabotažne aktivnosti povečali zaskrbljenost zaradi možnosti neposrednega spopada z Moskvo. In medtem ko države članice zavezništva za letala, tanke, rakete in drone namenjajo več milijard evrov iz obrambnih proračunov, raziskovalci opozarjajo, da bi lahko prav omejene zaloge goriva predstavljale oviro za morebitno prihodnjo obrambo, piše Politico.

Ameriška lovska letala F-35
Ameriška lovska letala F-35
FOTO: Shutterstock

Visok Natov vojaški predstavnik je za Politico potrdil, da je z vidika vojaške pripravljenosti dostop do goriva izjemno pomemben. "Nato za odvračanje groženj in obrambo potrebuje zanesljivo oskrbo z energijo, včasih pa to pomeni, da mora imeti vojska prednost pri zagotavljanju teh skupnih obrambnih potreb."

Raziskovalci pri Natu, ki so pripravili študijo, so za pomanjkanje goriva deloma okrivili Evropsko unijo oziroma njeno politiko "razogljičenja". Z ustvarjanjem tržnih spodbud za obnovljive vire energije so namreč prispevali k zapiranju naftnih rafinerij, od katerih je vojska odvisna. Zaradi tega v Evropi Natu primanjkuje dizelskega goriva in letalskega kerozina, so opozorili.

"Poročilo je bilo posredovano na precej visoki ravni znotraj Nata in po celotnem zavezništvu," je povedal tiskovni predstavnik Natovega Centra odličnosti za energetsko varnost, ki je pripravil raziskavo. "Nujnost tega poročila in uporabljeni modeli ... nedvomno izhajajo iz trenutnih geopolitičnih razmer."

Študija odraža neodvisne ugotovitve Natovega centra odličnosti za energetsko raziskavo in ne uradne politike zavezništva. Kljub temu center deluje kot pomembno raziskovalno središče na področju energetske varnosti. Njegov sedež je v litovski prestolnici Vilni, članicam zavezništva pa zagotavlja strateške in operativne podatke.

Evropa zaprla četrtino naftnih rafinerij

Podatki organizacije FuelsEurope in Evropske komisije kažejo, da se je od leta 2009 zaprla približno četrtina evropskih naftnih rafinerij. S tem je Evropa izgubila več milijonov sodov dnevnih zmogljivosti za predelavo nafte, trenutno pa ima približno 70 delujočih rafinerij, ki lahko zagotavljajo letalsko gorivo za domače potrebe.

Vprašanje, kako bi lahko Nato povečal svoje rafinerijske zmogljivosti, je "dobro vprašanje", na katero še ni odgovora, je dejal visoki evropski varnostni predstavnik. Vendar to po njegovih besedah še ni razlog za opustitev zelenega prehoda.

Naftna rafinerija v zahodni Nemčiji
Naftna rafinerija v zahodni Nemčiji
FOTO: AP

Bruselj si sicer prizadeva povečati zmogljivosti za predelavo nafte v državah članicah. Te so se v zadnjih 20 letih zmanjšale za deset odstotkov, kar ima posledice tudi za obrambno sposobnost Evrope, je prejšnji mesec opozoril evropski komisar za energijo Dan Jørgensen.

Vendar pa po ugotovitvah študije niti zaseg vseh razpoložljivih zalog letalskega goriva, namenjenega civilni uporabi, v prihodnjem desetletju ne bi zadostoval.

"Od leta 2035 bi kljub popolnemu prevzemu zalog za civilno uporabo še vedno primanjkovalo 4,7 milijona ton letalskega goriva, do leta 2050 pa bi se primanjkljaj lahko povečal na kar 50 milijonov ton," so zapisali raziskovalci.

Krizi se je sicer mogoče izogniti, poudarjajo v študiji, vendar mora Nato sprejeti ukrepe. Zavezniškim vladam zato priporočajo, naj ohranijo obstoječe zmogljivosti za predelavo nafte, povečajo strateške zaloge goriva, pospešijo proizvodnjo alternativnih letalskih goriv, diverzificirajo uvoz ter z večjo učinkovitostjo optimizirajo porabo goriva v vojski.

Zaskrbljenost iz poročila je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku izrazil tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte. Priznal je, da zavezništvo skrbi pomanjkanje rafinerij v primeru vojne z Rusijo.

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vojska gorivo nato pomanjkanje

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KOMENTARJI15

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Stauffenberg
13. 11. 2026 11.57
Ja ja že dolgo oni planirajo vojno za rudnine in nafto, ta pa je.... ve se kje.
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
13. 11. 2026 11.52
konje,osle,mule,vole...pa bo ane saj za bežanje ne rabijo energentov smo videli v afganistanu kako je šlo pred tomos divizijami
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+1
1 0
Xxdproxx
13. 11. 2026 11.47
nic se sekirat. cez 5 let bo vse na elektriko.
Odgovori
+2
2 0
Oblastljudstvu
13. 11. 2026 11.37
Tudi, če bi bilo res, takšna informacija nebi prišla v javnost.
Odgovori
+6
6 0
kakorkoliže
13. 11. 2026 11.28
Ponovno še en v nizu vojno hujskaških člankov.
Odgovori
-4
2 6
kekec_pokec
13. 11. 2026 11.20
Še en a dodatna zadeva na seznamu za katerega je kriva zelena alternativa. Kar zaprimo vse, kar povzroča takšno ali drugačno onesnaževanje, pa naj stane kolikor hoče. Tut če s tem sami sebe pokopljemo. Dajte se gospodje iz zelene alternative zavedat, da nas je evropejcev 500MIO, kar je prdec v prazno v primerjavi z glavnimi onesaneževalci na tem našem planetu in z našim vzgledom jih tudi slučajno ne bomo premaknili, ker jim je vseeno.
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+5
5 0
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 11.14
Stevanović, kdaj boš izpolnil predvolilno obljubo o sklicu referenduma o izstopu Slovenije iz zveze NATO ? S snedel obljubo ? So te podkupili z eno funkcijo ? SRAMOTA !
Odgovori
-3
5 8
Rudar
13. 11. 2026 11.17
Ne mi rečt, da si to verjel?
Odgovori
+5
6 1
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 11.37
hm, sem ? Ker je bil tako vehementen v tem. Pač nisem verjel Stevotovim nebulozam o litru bencina/dizla en evrov na pumpi, pač to je bila bučka, ampak verjel sem v to, da bo zahtevala resnica referendum o zvezi Nato, ker imamo referendume o vsem, samo o bistvenih stvareh in temah in vprašanjih ne
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-6
0 6
pepe2
13. 11. 2026 11.49
Po moje so se njegove obljube nanašale na 4-letni mandat. Ima še 3 leta in pol časa. Glede referenduma pa državljani še vedno ne razumemo, zakaj je od ideje pred kratkim tako gladko odstopila Levica, pa tudi Svoboda, ko je že kazalo, da se je politika o potrebnosti refernduma poenotila.
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0 0
Mens sana
13. 11. 2026 11.13
...............preživetje Evrope, razvoj gospodarstva, preskrbo z energenti lahko zagotovi Rusija, bruseljske zgube tiščijo glave v pesek, realnost je drugačna od njihovih pravljic.........................
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+1
4 3
Rudar
13. 11. 2026 11.09
500 milijonov evropejcev pričakuje, da jih bo branilo 350 milijon američanov pred 130 milijoni rusov, ki ne morejo premagat 40 milijonov ukrajincev, hkrati pa se EU ne zaveda, da jih osvaja 2 milijardi muslimanov, ki trdijo, da jih preganja 9 milijonov izraelcev.
Odgovori
+5
6 1
Lion90
13. 11. 2026 11.06
Evropa zivi v pravljici!
Odgovori
+4
4 0
Rudar
13. 11. 2026 11.08
Kot v pravljici ja. Za zdej še.
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+6
6 0
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