Nova študija: z izbruhom covida so morda povezani rakunasti psi

Znanstveniki so vzorce pridobili v začetku leta 2020, a so kitajske oblasti podatke javno objavile šele nedavno. Kmalu so podatke tudi umaknile, a jih je v vmesnem času po naključju opazil francoski biolog. Slednji je nato podatke delil s skupino mednarodnih znanstvenikov, ki so preučevali izvor covida-19.

Pridobljeni podatki so pokazali, da so nekateri odvzeti vzorci, ki so bili pozitivni na covid-19, med drugim vsebovali genski zapis rakunastih psov in tudi nekaterih drugih živali. Po mnenju znanstvenikov to nakazuje, da so se živali morda okužile z virusom.