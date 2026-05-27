Tujina

Nova tarča eden od 'arhitektov napada' na Izrael oktobra 2023

Jeruzalem, 27. 05. 2026 06.18 pred 33 minutami 3 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Uničena Gaza sredi maja 2026.

V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo v torek ubitih 31 ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je medtem napovedal, da bo kljub prekinitvi ognja v vojni s proiranskim gibanjem Hezbolah napade še okrepil. Izraelske sile so tako v torek napadle novega vodjo vojaškega krila Hamasa v Gazi Mohameda Odeha, sta v skupni izjavi sporočila premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz, vendar nista navedla ali so ga zadeli.

Netanjahu in Katz sta Odeha opisala kot enega od arhitektov napada na Izrael 7. oktobra 2023 in navedla, da je odgovoren za umore, ugrabitve in napade na številne Izraelce, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poročil iz Gaze o napadu na Odeha ni bilo, vendar pa so zdravniški viri poročali, da je bila v napadu na hišo v Gazi ubita ženska, več ljudi pa je bilo ranjenih. Ni jasno ali je bil to napad na Odeha, poroča dpa.

Francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na vire pri Hamasu pa navaja, da je izraelski napad na sosesko na zahodu mesta Gaze ubil tri osebe, ranil pa 20.

Izrael vztraja, da bodo napadali vse vpletene v napad na državo oktobra 2023.
Izrael je prejšnjega vojaškega poveljnika Ezedina al Hadada ubil v zračnem napadu pred tednom in pol, po izraelskih virih ga je nasledil Odeh, čeprav Hamas tega ni uradno potrdil.

Natanjahu in Katz sta zagrozila, da bodo še naprej napadali vse vpletene v napad na Izrael 7. oktobra 2023. "Prej ali slej bomo dobili vse," sta zapisala.

Napad Hamasa na Izrael je zahteval 1221 življenj, izraelski povračilni napadi na Gazo pa 72.803, je poročala AFP. 

V izraelskih napadih na Libanon v torek ubitih 31 ljudi

Hezbolah je sporočil, da se je spopadel z izraelskimi enotami, ki so vdrle v mesto Zavtar al Šarki. Izraelska vojska pa je naznanila, da širi svoje kopenske operacije v Libanonu. Izraelska vojska je v torek izdala opozorila o evakuaciji za najmanj 50 mest in vasi na jugu in vzhodu Libanona.

Po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje je v izraelskih napadih v torek umrlo 31 ljudi, med njimi najmanj štirje otroci in tri ženske, 40 pa je bilo ranjenih.

Libanonska tiskovna agencija National News Agency (NNA) je poročala, da je bila v enem od napadov precej poškodovana javna bolnišnica.

Izrael gre preko rumene črte

Izraelski vojaški uradnik je za AFP povedal, da je Izrael kopenske operacije na jugu Libanona razširil preko t. i. rumene črte. Ta je del varovalnega pasu, ki ga je vzpostavil Izrael in se razteza od pet do deset kilometrov znotraj južnega Libanona. Je tudi ločena od t. i. modre črte, ki so jo zarisali ZN in predstavlja de facto mejo med državama.

Novi napadi na Libanon sledijo izjavi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki je vojski v ponedeljek odredil, naj okrepi ofenzivo, da bi uničili gibanje Hezbolah.

Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, potem ko se je gibanje Hezbolah z napadi na Izrael odzvalo na ameriško-izraelske napade na Iran. Od takrat je bilo v Libanonu ubitih več kot 3100 ljudi. V Libanonu sicer od 17. aprila velja krhka prekinitev ognja, ki pa jo kršita obe strani.

Nogometni as pokazal svojo mamo in ganil z objavo
Zvezdnica Santa Barbare nujno potrebuje pomoč
Preprost test z vrvico razkriva, kdaj bi morali biti zaskrbljeni zaradi svojega zdravja
Med odplačevanjem kredita izgubite službo - to so tri realne situacije, kaj storiti
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
Evropska država z velikim pomanjkanjem moških – ženske najemajo moške
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Mlada nogometašica
