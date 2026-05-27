Nova tarča eden od 'arhitektov napada' na Izrael oktobra 2023

Netanjahu in Katz sta Odeha opisala kot enega od arhitektov napada na Izrael 7. oktobra 2023 in navedla, da je odgovoren za umore, ugrabitve in napade na številne Izraelce, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Poročil iz Gaze o napadu na Odeha ni bilo, vendar pa so zdravniški viri poročali, da je bila v napadu na hišo v Gazi ubita ženska, več ljudi pa je bilo ranjenih. Ni jasno ali je bil to napad na Odeha, poroča dpa. Francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na vire pri Hamasu pa navaja, da je izraelski napad na sosesko na zahodu mesta Gaze ubil tri osebe, ranil pa 20.

Izrael vztraja, da bodo napadali vse vpletene v napad na državo oktobra 2023. FOTO: AP

Izrael je prejšnjega vojaškega poveljnika Ezedina al Hadada ubil v zračnem napadu pred tednom in pol, po izraelskih virih ga je nasledil Odeh, čeprav Hamas tega ni uradno potrdil. Natanjahu in Katz sta zagrozila, da bodo še naprej napadali vse vpletene v napad na Izrael 7. oktobra 2023. "Prej ali slej bomo dobili vse," sta zapisala. Napad Hamasa na Izrael je zahteval 1221 življenj, izraelski povračilni napadi na Gazo pa 72.803, je poročala AFP.

V izraelskih napadih na Libanon v torek ubitih 31 ljudi

Hezbolah je sporočil, da se je spopadel z izraelskimi enotami, ki so vdrle v mesto Zavtar al Šarki. Izraelska vojska pa je naznanila, da širi svoje kopenske operacije v Libanonu. Izraelska vojska je v torek izdala opozorila o evakuaciji za najmanj 50 mest in vasi na jugu in vzhodu Libanona. Po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje je v izraelskih napadih v torek umrlo 31 ljudi, med njimi najmanj štirje otroci in tri ženske, 40 pa je bilo ranjenih. Libanonska tiskovna agencija National News Agency (NNA) je poročala, da je bila v enem od napadov precej poškodovana javna bolnišnica.

Izrael gre preko rumene črte