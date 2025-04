Nova tragedija sejanja smrti z vozilom, tokrat v ZDA

V mestu Chantham v ameriški zvezni državi Illinois je vozilo zapeljalo v center za obšolske dejavnosti, pri tem so umrli najmanj štirje ljudje, stari od 4 do 18 let. Več poškodovanih so prepeljali v bolnišnico, med drugim tudi voznika, čeprav ni utrpel poškodb. Več informacij o ozadju incidenta policija zaenkrat ni podala.