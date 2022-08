Nova trenja med Grčijo in Turčijo: Gre za 'sovražno akcijo'

V okolico grškega zračnega prostora so brez napovedi znova vstopili turški lovci F-16. Grški raketni sistem ruske izdelave S-300, ki stoji na otoku Kreta je ostal 'priklenjen' na njih, dokler niso odleteli iz grškega zračnega prostora. Turčija je incident označila za 'sovražno akcijo'. Zatrjuje tudi, da sledenje njihovim letalom ni v skladu 'z duhom Natovega zavezništva'.

Turčija je sosednjo Grčijo zato obtožila, da je ob izvidniškem preletu turiških bojnih letal F-16 v mednarodnem prostoru z raketnim radarskim sistemom S-300 'nadlegovala' njihova letala, kar Ankara razume kot "sovražno akcijo". Grški radarski raketni sistem je turška bojna letala zaznal 23. avgusta, ko so ta letela mimo otokov Rodos in Kreta, je poročalo turško obrambno ministrstvo. Lovci F-16, ki so "kljub sovražnemu okolju" opravili nalogo in se vrnili v svoje baze, so v okolici grškega zračnega prostora leteli na višini 3000 metrov.

icon-expand Raketni sistem ruske izdelave S-300 se je ob preletu turških letal 'zaklenil' nanja, Turčija je incident označila za 'sovražno akcijo'. FOTO: AP

"Sledenje našim lovcem ni v skladu z duhom Natovega zavezništva. Tovrstna početja se tudi po Natovih pravilih delovanja obravnavajo kot sovražno dejanje," so še povedali viri s turškega obrambnega ministrstva, poroča Al Jazeera. Ta obtožba je zadnja trditev Turčije, da njena soseda in članica Nata spremlja njena letala nad vzhodnim Sredozemljem in Egejskim morjem. "Grški raketni sistem S-300 ni nikoli prestrezal turških letal F-16," pa obtožbe zavračajo na grškem obrambnem ministrstvu. Za Turki ta mesec že poslali tudi lovce A obtožbe s strani Turčije so prihajale že prej. Prejšnji teden je Turčija na primer poklicala grškega vojaškega atašeja in vložila pritožbo pri Natu, rekoč, da so v začetku avgusta grški F-16 med izvajanjem zavezniške misije nadlegovali turške F-16. Pravijo, da je grški radar takrat prav tako sledil turškim letalom nad Sredozemljem ter jih s tem prisilil, da območje zapustijo.

icon-expand Obe Natovi članici se že desetletja prerekata zaradi različnih meddržavnih sporov, med večjimi je spor o ozemeljskih zahtevah v Egejskem morju in tamkajšnjem zračnem prostoru. Spori so jih v minulega pol stoletja trikrat pripeljali tudi do roba vojne. FOTO: AP

Grčija pa turško razlago dogodkov zavrača. Grško obrambno ministrstvo pravi, da so se turška letala na območju pojavila brez vnaprejšnjega opozorila, da bodo spremljala takratni let ameriškega bombnika B-52, ki naj tako med preletom grškega prostora ne bi imel lovskega spremstva. Zato so v zrak poslali štiri Grška bojna letala, o tem pa tudi obvestili Nato. Trenja med državama trajajo že pol stoletja Obe Natovi članici se že desetletja prerekata zaradi različnih meddržavnih sporov, med večjimi je spor o ozemeljskih zahtevah v Egejskem morju in tamkajšnjem zračnem prostoru. Spori so jih v minulega pol stoletja trikrat pripeljali tudi do roba vojne.

Leta 2020 je med državama izbruhnilo tudi več sporov glede pravic raziskovalnega vrtanja na območjih Sredozemskega morja, ko sta obe državi določena območja razglasili za ekskluzivne gospodarske cone, zaradi česar je takrat prihajalo do pomorskih zastojev.