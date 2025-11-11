Svetli način
Tujina

Nova ugibanja o Putinovem zdravju: v javnosti z močno otečeno dlanjo

Samara , 11. 11. 2025 09.02 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
N.L.
Komentarji
93

Nova ugibanja o zdravstvenem stanju ruskega predsednika Vladimirja Putina. Po obisku športne dvorane je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek njegovih otečenih rok z izbočenimi žilami.

Med obiskom v mestu Samara so številni opazili, da je 72-letni ruski predsednik z nelagodjem močno stiskal svojo oteklo desno dlan, ki že dlje časa sproža ugibanja o njegovem zdravju. 

Fotografije Putinove otečene dlani so nastale v začetku novembra, ko je na jugovzhodu Rusije obiskal športno dvorano, kjer mu je predsednica gibanja Zdrava domovina predstavila pobudo o popolni prepovedi vejpanja v Rusiji.

Že vse od začetka vojne v Ukrajini sicer krožijo govorice o njegovih zdravstvenih težavah, med drugim o nevroloških motnjah in celo raku. 

Kremelj navedbe vsakokrat zavrne, večkrat so kot dokaz, da je predsednik v dobrem fizičnem stanju, podkrepili s Putinovimi fotografijami, ko jaha konja in igra hokej. 

Vladimir Putin zdravstveno stanje otečena dlan Rusija ugibanja
KOMENTARJI (93)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
11. 11. 2025 10.30
a vam je te info Urska poslala.
ODGOVORI
0 0
Mean Cat
11. 11. 2025 10.30
Spet nakladate?
ODGOVORI
0 0
galeon
11. 11. 2025 10.28
+3
Tako kot ste za Trampovo roko blebetal v prazno, Tako zdaj za Putinovo. Pojma nimate. Starčki moški in ženske, poglejte svoje roke pa se primerjajte. Žile se na rokah vidijo marsikateremu starčku in starki.
ODGOVORI
3 0
komarec
11. 11. 2025 10.27
+1
Že tri leta ugotavljate in pišete, da je Putin v slabem zdravstvenem stanju. Kdo finansira te članke bi blo fanj vedeti. Še dolgo boste izvajali to propagando, ki je žal neučinkovita. Rusija bo svoje dosegla z Putinom ali brez, EU bo pa na ta račun potegnila krajši konec.
ODGOVORI
1 0
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
11. 11. 2025 10.26
+1
In se ti takoj pojavi trol"zmaga ukrajini" Spremeni si psevdonim v "joj kako izgubljamo"
ODGOVORI
1 0
2mt8
11. 11. 2025 10.24
+0
Rusija se je z Ukrajini nepovratno zaj...ni to mala Čečenija, halo?
ODGOVORI
3 3
zrela hruška
11. 11. 2025 10.24
-1
to kar počne so res lahko samo nevrološke motnje!? 🤣🤣
ODGOVORI
2 3
Artechh
11. 11. 2025 10.22
+3
Za bidna te vedno govoril da je vzorno zdrav. Pa še je ugotovilo da je dementen in da ima raka. Tukej pa neka ugibanja brez podlage
ODGOVORI
4 1
dioporco
11. 11. 2025 10.21
-2
Prej bo cela europa crknala kakor g.Putin.. slava rusiji 🇷🇺
ODGOVORI
3 5
Quercus
11. 11. 2025 10.21
+2
Zahodni mediji pa si zadnja leta res prizadevajo postaviti Putinu neko usodno diagnozo. Če ni neko trzanje z nogami ali rokami, zastrupitev ali neobstoječi rak, so pa "prevelike" žile na dlaneh. Ja, pri sedemdesetih letih bi moral izgledati kot da jih ima 40. Potem bi ga mogoče celo pustili pri miru s temi diagnozami:)
ODGOVORI
3 1
Roadkill
11. 11. 2025 10.18
+5
Kako pa kej čipovje iz pralnih strojev?
ODGOVORI
6 1
2mt8
11. 11. 2025 10.18
-1
Pravoslavni in komunistični rusofili trdijo, da je padel 1 rus in milijon ukrajincev.
ODGOVORI
2 3
Pamir
11. 11. 2025 10.26
+0
Kaj pravijo pravoslavni komunisti ukrofili, kakšno je stanje? Bo treba zgraditi eno večjo pravoslavno cerkev za več kot 20.000 Ukrajincev v SLO, spodobilo bi se.
ODGOVORI
1 1
komarec
11. 11. 2025 10.29
Lapaš neumnosti, kdo hodi prosit po svetu za pomoč?
ODGOVORI
0 0
Minifa
11. 11. 2025 10.13
+4
Ne pišete o izrednem USPEHU ORBANA, njegove administracije On samo On lahko kupuje poceni energente od RUSIJE ostalim hujskačem vojne, provokatorjem širiteljem sovraštva.. predvsem našim pa se vleče NOS kot CURLA PO ASFALTU, Bravo ORBAN..
ODGOVORI
9 5
Zmaga Ukrajini
11. 11. 2025 10.22
-5
Odlično si se opisal s svojo curlo po asfaltu. CEL SVET natanko ve, po kaj je orbanić hodil v Washington. In fehtanje imajo taki kot si ti za "izredni uspeh". No, kar imej ga. Ostali pač vemo, da je šel en pacient fehtat drugega. Pameten človek bi se v štirih letih pač zmogel (in moral) preusmeriti drugam, ko je videl kam "pes taco moli". Aja, uštel se je. Ti šment,... in to je "voditelj neke države"?! In butast kot si, kajpak ne razumeš in ne veš, da so mosskovitski energenti postali dragi celo za mosskviće same. Enako nepredvidljiva bo pa tudi oskrba Madžarske. Razumnim jasno.
ODGOVORI
2 7
Minifa
11. 11. 2025 10.27
+0
SMRT UKRAJINI zaradi katere so vsi TALCI teh pokvarjenih nacijev ki so v drugi svetovnI vojni bili najbolj pasji na NEMŠKI STRANI.
ODGOVORI
1 1
Aleks 85
11. 11. 2025 10.13
+6
Že tri leta umira sej več ne vete kaj bi si izmislili... aja kako kej sankcije?
ODGOVORI
8 2
Zmaga Ukrajini
11. 11. 2025 10.19
+1
Kako kaj v Kaliningradu? Si je putler že nehal puliti tistih 5 laskov, prilimanih na betico?
ODGOVORI
4 3
3320.
11. 11. 2025 10.25
+2
Kako kaj Pokrovsk, ste že zbežali vsi.
ODGOVORI
2 0
Pamir
11. 11. 2025 10.12
-1
Zeleni je napovedal de se bo oktobra 2022 sončil na Krimu. Lahko se edino v kakšnem solariju z imenom Krim.
ODGOVORI
4 5
Roadkill
11. 11. 2025 10.11
+6
Zahod si ga spet meče na roko
ODGOVORI
8 2
Artechh
11. 11. 2025 10.11
+6
Vas pa farba....
ODGOVORI
6 0
Stauffenberg
11. 11. 2025 10.07
+3
V tako veliki državi je potrebno večkrat udatriti z roko po mizi ali po neposlušni glavi. Slovenija je micro država in ima veliko Butalcev potrebnih klepanja, kaj šele Rusija.
ODGOVORI
5 2
Pamir
11. 11. 2025 10.06
Trumpa je tresenje rešilo ko ga je metek zadel v uho.
ODGOVORI
0 0
mali.mato
11. 11. 2025 10.04
-7
Karma.....
ODGOVORI
0 7
