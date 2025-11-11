Nova ugibanja o Putinovem zdravju: v javnosti z močno otečeno dlanjo

Nova ugibanja o zdravstvenem stanju ruskega predsednika Vladimirja Putina. Po obisku športne dvorane je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek njegovih otečenih rok z izbočenimi žilami.

Med obiskom v mestu Samara so številni opazili, da je 72-letni ruski predsednik z nelagodjem močno stiskal svojo oteklo desno dlan, ki že dlje časa sproža ugibanja o njegovem zdravju.

Fotografije Putinove otečene dlani so nastale v začetku novembra, ko je na jugovzhodu Rusije obiskal športno dvorano, kjer mu je predsednica gibanja Zdrava domovina predstavila pobudo o popolni prepovedi vejpanja v Rusiji.

Že vse od začetka vojne v Ukrajini sicer krožijo govorice o njegovih zdravstvenih težavah, med drugim o nevroloških motnjah in celo raku.