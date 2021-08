Nova ugibanja o zdravju Kim Džong Una zaradi misterioznega obliža

Zahodni mediji znova ugibajo o zdravstvenem stanju severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, potem ko je bilo na televizijskih posnetkih mogoče prepoznati temnejšo liso na njegovem zatilju. Na nekaterih posnetkih je ta prekrita z obližem. Različne govorice o zdravju Kima so se razširile po domnevni operaciji srca in opazni izgubi telesne teže v zadnjih mesecih.

Junija je severnokorejska državna televizija objavila nenavaden prispevek, v katerem moški govori o tem, da je Kim Džong Un močno shujšal, vsi pa so začeli jokati, ko so videli njegove fotografije. Državni mediji so sicer zelo skrbni pri portretiranju voditelja v javnosti, zato analitiki ugibajo, da je šlo za premišljeno potezo, s katero so želeli predsednika približati običajnim ljudem, ki trpijo zaradi pandemije covida-19.

Kim se je 11. julija sestal z glasbeniki, takrat pa na njegovi glavi ni bilo nič nenavadnega, piše južnokorejski časnik NK Daily. Lisa in obliž sta se nato pojavila med 24. in 27. julijem. Leta 2020 se je Kim v javnosti pojavil s temnimi lisami na zapestju. Nekateri strokovnjaki so takrat špekulirali, da gre za sledove vbodov injekcijske igle po operaciji srca. Razprave o njegovem zdravstvenem stanju v soseščini in na zahodu se vrstijo praktično že od njegovega vzpona na oblast po očetovi smrti. Številni se sprašujejo, kdo bi ga lahko nasledil na mestu prvega človeka azijske jedrske sile. V tem trenutku ni jasno, kdo bi lahko prevzel krmilo od Kima, razmere v državi pa bi se ob njegovi smrti ali nezmožnosti opravljanja funkcije lahko zapletle.

BBC ugotavlja, da Kimova sestra Kim Jo Jong ni resen kandidat za prevzem oblasti in da bi lahko Severno Korejo, prvič po njeni ustanovitvi, vodil nekdo, ki ni član družine. Kim Džong Un je sicer strasten kadilec, tisti, ki podrobno spremljajo njegovo življenje, pa navajajo, da se že leta sooča z zdravstvenimi težavami, ki izvirajo iz njegove prekomerne telesne teže in slabega življenjskega sloga. Neuradno naj bi tudi veliko popival.