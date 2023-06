Nova uhajanja tajnih dokumentov: je Severni tok sabotirala Ukrajina?

Ameriški mediji so pridobili dokumente obveščevalcev, ki lanskoletno sabotažo plinovodov Severni tok 1 in 2 povezujejo z ukrajinsko vlado. Ta naj bi namreč že julija 2022, torej tri mesece pred napadom, začela z oblikovanjem posebne potapljaške skupine, katere naloga naj bi bila sabotaža cevi, po katerih se v Evropo pretaka ruski zemeljski plin.

Ameriška obveščevalna agencija CIA je v začetku lanskega poletja prek evropskih obveščevalnih agencij izvedela, da namerava ukrajinska vlada s šestčlansko ekipo, izurjeno za posebne operacije, sabotirati podvodne cevi, po katerih se v Evropo pretaka ruski zemeljski plin. Bidnova administracija naj bi podatke evropskih obveščevalcev dobila že julija, torej tri mesece pred septembrskimi eksplozijami, ki so na ceveh Severni tok 1 in 2 povzročile uhajanje plina. Glede na podatke obveščevalcev je domnevno ukrajinska vlada za operacijo zadolžila ekipo ukrajinskih potapljačev, ki naj bi poročala neposredno glavnemu poveljniku ukrajinskih sil, napad pa naj bi želeli čim bolj prikriti, kot prvi poroča Washington Post. Medij je poročila evropskih obveščevalcev pridobil prek klepetalnice Discord, kjer jih je objavil eden izmed uporabnikov. Domnevno gre za nekdanjega pripadnika letalske nacionalne garde Jacka Teixeiro, ki je bil sicer letošnjega aprila pravnomočno obsojen zaradi posedovanja in deljenja zaupnih podatkov ZDA. Motiv za izdajanje tajnih informacij ni znan, naj bi pa Teixeira gojil skepticizem do ameriške vlade.

Washington Post je kopije dokumentov pridobil od njegovega kolega, njihovo verodostojnost pa je nato potrdilo več visokih evropskih uradnikov. Z medijem so spregovorili pod obljubo anonimnosti, zato njihova identiteta ni znana. Iz istega vzroka medij prav tako mi želel imenovati evropske obveščevalne agencije, ki je prav tako potrdila resničnost dokumentov. Podrobnosti: načrti ukrajinske ekipe podobni izsledkom nemške preiskave V neuradno pridobljenih dokumentih naj bi bilo tudi več drugih detajlov o sami skrivni operaciji. Visoka stopnja podrobnosti, ki vključuje število operativcev in metode napada, kaže, da so zahodni zavezniki skoraj leto dni morda upravičeno sumili Kijev. Po podatkih neimenovane evropske obveščevalne agencije naj bi se namreč šestčlanska ekipa do plinovodov pripeljala z najetim čolnom (izposodili bi si ga pod lažnim imenom), nato pa se potopila do dna Severnega morja ter se neopaženo vrnila na obalo. Izsledki preiskave, ki jo je po eksploziji zagnala Nemčija, so podobni – da je šest posameznikov s ponarejenimi potnimi listi najelo jadrnico in podtaknilo eksploziv. Prepričani so tudi, da je šlo za profesionalno ekipo, saj so bili eksplozivi nameščeni na globini 80 metrov. A podrobnosti se tu ne končajo.

Ostanke eksploziva so nemški raziskovalci primerjali s tistim, ki so ga našli v kabini jahte Andromeda. Z njenim najemom pa so uspeli povezati nekaj ukrajinskih posameznikov. Vsaj eden izmed njih naj bi služil v ukrajinski vojski. Kljub temu pa, kot že rečeno, nemški uradniki pri povezavi med incidentom in ekipo ostajajo previdni, saj je v nekaterih delih junijski načrt od septembrskega napada nekoliko drugačen. Evropska obveščevalna agencija je namreč na začetku poletja ugotovila, da naj bi potapljači načrtovali le napad na plinovod Severni tok 1, medtem ko je bil v napadu konec poletja poškodovan tudi plinovod Severni tok 2.

Prav tako naj bi bila namreč ukrajinska posebna operacija še pred septembrom iz neznanih razlogov začasno zaustavljena. Glede na poročilo naj bi ekipa napad na plinovod načrtovala med 5. in 17. junijem 2022, torej v času, ko je potekala velika pomorska vaja BALTOPS. Ob tem pa Washington Post ne izključuje možnosti, da so bili ukrajinski viri obveščeni o junijskem 'deljenju' načrta in so zato spremenili prvotni plan. Ukrajina, Bela hiša in CIA brez komentarja Z informacijami se je novinarska ekipa obrnila tudi na ukrajinske uradnike, ki so zadnjih devet mesecev zanikali vpletenost ukrajinske vlade, a odzivov še ni dobila. CIA je možnost izjave zavrnila, prav tako so se komentarja vzdržali v Beli hiši.

Poročilo evropske obveščevalne službe pa ni edina informacija, ki ukrajinsko vlado povezuje s sabotažo plinovodov. Tudi več evropskih vlad naj bi v devetih mesecih od napada odkrilo več pogovorov med proukrajinskimi subjekti, v katerih ti razpravljajo o možnosti izvedbe napada na plinovod Severni tok, je že pred časom poročal medij.

Evropska obveščevalna služba sicer v poročilu zatrjuje, da se je operacija zgodila brez vednosti ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, saj da je šestčlanska ekipa potapljačev odgovarjala neposredno ukrajinskemu generalu Valeriju Zalužnemu. V primeru, da bi v operacijo 'spustili' tudi Zelenskega, bi namreč lahko to ogrozilo podporo zahodnih zaveznikov. Zlasti Nemčije, ki je bila pred začetkom ruske agresije na Ukrajino močno odvisna od ruskega zemeljskega plina. Ukrajina pa je na drugi strani že pred vojno izpostavljala, da bo nova pot plina po Severnem toku popolnoma zaobšla njihove cevi, s tem pa bo izgubila del dohodka iz tranzita.