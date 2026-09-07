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Nova ureditev v Avstriji: Prepoved naglavnih rut za deklice do 14 let

Dunaj, 07. 09. 2026 19.41 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Islam punčke

V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta, mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer v sosednji državi začelo v treh od devetih zveznih dežel.

Deklicam, mlajšim od 14 let, je v skladu z zakonom v avstrijskih šolah prepovedano nošenje vsakršnega pokrivala, ki pokriva glavo v skladu z islamsko tradicijo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Izjeme veljajo za pouk in šolske prireditve zunaj šole. Za kršitve so predvidene globe do 800 evrov, ki se lahko izrečejo večkrat.

Ministrica za integracijo Claudia Bauer iz avstrijske Ljudske stranke (ÖVP) je po poročanju BBC dejala, da je naglavna ruta "znak zatiranja in sredstvo za nadzor deklet že od zgodnjega otroštva". Kritiki pa opozarjajo, da novi zakon spodbuja protimuslimansko ozračje v državi in bi lahko bil protiustaven.

Zakon, ki so ga predlagale koalicijske Ljudska stranka (ÖVP), socialni demokrati (SPÖ) in Neos, je decembra lani z veliko večino sprejel avstrijski parlament. Proti so glasovali poslanci Zelenih, ki so menili, da je v nasprotju z ustavo.

Konservativna vlada v Avstriji, kjer v zadnjih letih narašča nenaklonjenost do priseljencev, zlasti do muslimanov, je zakon zagovarjala v imenu zaščite deklic in najstnic.

Sveta knjiga Koran
Sveta knjiga Koran
FOTO: Shutterstock

Že prvi dan nove uredbe so se sestre skupaj z materjo danes obrnile na ustavno sodišče z zahtevo po razveljavitvi zakona, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedala tiskovna predstavnica sodišča.

Prvi poskus prepovedi, ki jo je leta 2019 skušala doseči takratna avstrijska vladna koalicija iz ÖVP in svobodnjakov (FPÖ), je leto kasneje zavrnilo ustavno sodišče, ki je zakon označilo za diskriminatoren. Sodniki so med drugim opozorili, da se zakon nanaša le na muslimanska dekleta in ne zajema vseh verskih pokrival.

Islamska verska skupnost v Avstriji (IGGÖ) je do prepovedi nošenja naglavnih rut v šolah kritična. Napovedala je, da bo svetovala in nudila podporo prizadetim družinam in dekletom. IGGÖ je po poročanju dpa sporočila še, da pripravlja pravne ukrepe proti zakonu.

Novo šolsko leto se je v Avstriji danes začelo na Dunaju, v Spodnji Avstriji in na Gradiščanskem, v drugih zveznih deželah se bo začelo prihodnji teden.

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Mac-tat
07. 09. 2026 20.40
Moje mnenje je, da s tem ko ne nosijo naglavne rute, nihče ne ve , da pripadajo islimanski skupnosti. S tem so enakovredne ostalim deklicam z evropsko kulturo, kar je edino prav.
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