Nova ureditev v Avstriji: Prepoved naglavnih rut za deklice do 14 let

Deklicam, mlajšim od 14 let, je v skladu z zakonom v avstrijskih šolah prepovedano nošenje vsakršnega pokrivala, ki pokriva glavo v skladu z islamsko tradicijo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Izjeme veljajo za pouk in šolske prireditve zunaj šole. Za kršitve so predvidene globe do 800 evrov, ki se lahko izrečejo večkrat.

Ministrica za integracijo Claudia Bauer iz avstrijske Ljudske stranke (ÖVP) je po poročanju BBC dejala, da je naglavna ruta "znak zatiranja in sredstvo za nadzor deklet že od zgodnjega otroštva". Kritiki pa opozarjajo, da novi zakon spodbuja protimuslimansko ozračje v državi in bi lahko bil protiustaven.

Zakon, ki so ga predlagale koalicijske Ljudska stranka (ÖVP), socialni demokrati (SPÖ) in Neos, je decembra lani z veliko večino sprejel avstrijski parlament. Proti so glasovali poslanci Zelenih, ki so menili, da je v nasprotju z ustavo.

Konservativna vlada v Avstriji, kjer v zadnjih letih narašča nenaklonjenost do priseljencev, zlasti do muslimanov, je zakon zagovarjala v imenu zaščite deklic in najstnic.