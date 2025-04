Nova zahteva srbskih študentov oblastem: Preiščite uporabo zvočnega topa

"Zahtevamo izvedbo podrobne preiskave pristojnih organov z namenom ugotavljanja vseh okoliščin in odgovornosti v zvezi s pojavom, ki je 15. marca ob 19.11 povzročil strah in paniko vzdolž Ulice kralja Milana, med mirnim protestom in 15-minutno tišino v spomin na tragično preminule v Novem Sadu," so študenti zapisali v sporočilu za javnost, objavljenem na družbenem omrežju Instagram.

Mirni državljani so bili na protestu po njihovih navedbah "napadeni z neidentificirano tehnologijo, katere narave pristojni še vedno niso jasno opredelili". Študenti od oblasti zahtevajo odgovore na vprašanja, katero tehnologijo so uporabili in od kod so jo aktivirali, pa tudi, kdo je izdal ukaz in izvedel akcijo.