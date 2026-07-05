Ruske vojaške ladje že na Kitajskem: 'Spopadanje z varnostnimi izzivi'

Kitajsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da bodo vaje potekale v vodah in zračnem prostoru ob obalnem mestu Čingdao med 6. in 13. julijem. Po zaključku uradnega dela vaj bo del kitajskih in ruskih sil nadaljeval skupne pomorske patrulje na izbranih območjih Tihega oceana. Po navedbah Pekinga gre za redne letne vojaške vaje, katerih namen je "skupno spopadanje z varnostnimi izzivi ter ohranjanje regionalnega miru in stabilnosti". Ruska državna tiskovna agencija RIA poroča, da je v kitajsko pristanišče že prispela skupina ladij ruske Tihooceanske flote. V njej so križarka, korveta, dizelsko-električna podmornica in reševalna ladja, ki bodo sodelovale na skupnih vajah.

Kitajska za vojsko namenja vse več sredstev. FOTO: Profimedia

Krepitev partnerstva

Skupne vojaške vaje med Rusijo in Kitajsko niso novost, vendar v zadnjih letih dobivajo vse večji geopolitični pomen. Od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 sta državi še dodatno okrepili politično, gospodarsko in vojaško sodelovanje. Čeprav Peking zatrjuje, da ostaja nevtralen glede vojne v Ukrajini, Zahod Kitajsko obtožuje, da z dobavo tehnologije in gospodarsko podporo Rusiji pomaga blažiti posledice zahodnih sankcij. Kitajska obtožbe zavrača. Skupne patrulje v Tihem oceanu predstavljajo tudi sporočilo Združenim državam Amerike in njihovim azijskim zaveznikom, ki v regiji krepijo svojo vojaško prisotnost. Washington namreč skupaj z Japonsko, Južno Korejo, Avstralijo in Filipini vse pogosteje izvaja skupne vojaške vaje v zahodnem Pacifiku.

Napeto med Berlinom in Pekingom

Skupne vojaške vaje prihajajo le nekaj dni po novih poročilih o vse tesnejšem vojaškem sodelovanju med državama. Nemško zunanje ministrstvo je namreč v petek na nujen pogovor poklicalo kitajskega veleposlanika zaradi poročil, da naj bi Kitajska usposabljala ruske vojake. Povod za diplomatski protest je bilo poročanje, da je Kitajska lani na skrivaj urila pripadnike ruske vojske, pri čemer naj bi program osebno odobril ruski obrambni minister po navodilih predsednika Vladimirja Putina. V Berlinu opozarjajo, da vsaka podpora, ki Rusiji omogoča nadaljevanje vojne proti Ukrajini, neposredno ogroža tudi evropsko varnost. "Odločna in vse večja podpora Kitajske brutalni ruski agresiji ima neposreden vpliv na našo varnost," je za Reuters povedal vir z nemškega zunanjega ministrstva. Kitajsko veleposlaništvo obtožbe zavrača. Že ob prvih razkritjih jih je označilo za neutemeljene in poudarilo, da Peking ni vpleten v vojaško pomoč Rusiji.

Vladimir Putin in Ši Džinping FOTO: AP

Podcenjevanje je bilo napaka