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Ruske vojaške ladje že na Kitajskem: 'Spopadanje z varnostnimi izzivi'

Peking, 05. 07. 2026 16.59 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
N.Š.
Kitajska parada v Pekingu

Kitajska in Rusija bosta prihodnji teden ob kitajski obali izvedli skupne pomorske in letalske vojaške vaje, po njihovem zaključku pa bodo ladje obeh držav nadaljevale še skupne patrulje v Tihem oceanu. Gre za novo demonstracijo vse tesnejšega vojaškega sodelovanja med Moskvo in Pekingom v času zaostrenih odnosov z Zahodom.

Kitajsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da bodo vaje potekale v vodah in zračnem prostoru ob obalnem mestu Čingdao med 6. in 13. julijem. Po zaključku uradnega dela vaj bo del kitajskih in ruskih sil nadaljeval skupne pomorske patrulje na izbranih območjih Tihega oceana.

Po navedbah Pekinga gre za redne letne vojaške vaje, katerih namen je "skupno spopadanje z varnostnimi izzivi ter ohranjanje regionalnega miru in stabilnosti".

Ruska državna tiskovna agencija RIA poroča, da je v kitajsko pristanišče že prispela skupina ladij ruske Tihooceanske flote. V njej so križarka, korveta, dizelsko-električna podmornica in reševalna ladja, ki bodo sodelovale na skupnih vajah.

Kitajska za vojsko namenja vse več sredstev.
Kitajska za vojsko namenja vse več sredstev.
FOTO: Profimedia

Krepitev partnerstva

Skupne vojaške vaje med Rusijo in Kitajsko niso novost, vendar v zadnjih letih dobivajo vse večji geopolitični pomen. Od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 sta državi še dodatno okrepili politično, gospodarsko in vojaško sodelovanje.

Čeprav Peking zatrjuje, da ostaja nevtralen glede vojne v Ukrajini, Zahod Kitajsko obtožuje, da z dobavo tehnologije in gospodarsko podporo Rusiji pomaga blažiti posledice zahodnih sankcij. Kitajska obtožbe zavrača.

Skupne patrulje v Tihem oceanu predstavljajo tudi sporočilo Združenim državam Amerike in njihovim azijskim zaveznikom, ki v regiji krepijo svojo vojaško prisotnost. Washington namreč skupaj z Japonsko, Južno Korejo, Avstralijo in Filipini vse pogosteje izvaja skupne vojaške vaje v zahodnem Pacifiku.

Preberi še Kitajska uri ruske vojake?

Napeto med Berlinom in Pekingom

Skupne vojaške vaje prihajajo le nekaj dni po novih poročilih o vse tesnejšem vojaškem sodelovanju med državama. Nemško zunanje ministrstvo je namreč v petek na nujen pogovor poklicalo kitajskega veleposlanika zaradi poročil, da naj bi Kitajska usposabljala ruske vojake.

Povod za diplomatski protest je bilo poročanje, da je Kitajska lani na skrivaj urila pripadnike ruske vojske, pri čemer naj bi program osebno odobril ruski obrambni minister po navodilih predsednika Vladimirja Putina.

V Berlinu opozarjajo, da vsaka podpora, ki Rusiji omogoča nadaljevanje vojne proti Ukrajini, neposredno ogroža tudi evropsko varnost. "Odločna in vse večja podpora Kitajske brutalni ruski agresiji ima neposreden vpliv na našo varnost," je za Reuters povedal vir z nemškega zunanjega ministrstva.

Kitajsko veleposlaništvo obtožbe zavrača. Že ob prvih razkritjih jih je označilo za neutemeljene in poudarilo, da Peking ni vpleten v vojaško pomoč Rusiji.

Vladimir Putin in Ši Džinping
Vladimir Putin in Ši Džinping
FOTO: AP

Podcenjevanje je bilo napaka

Po mnenju številnih zahodnih analitikov je ena največjih geopolitičnih napak zadnjega desetletja podcenjevanje partnerstva med Kitajsko in Rusijo, piše The Diplomat. 

Analitiki opozarjajo, da je Zahod dolgo verjel, da bo gospodarska soodvisnost omejila kitajske ambicije, sankcije pa zlomile Rusijo. Prav tako je prevladovalo prepričanje, da imajo Moskva in Peking preveč nasprotujočih si interesov za resnično strateško partnerstvo. Dogajanje zadnjih let po njihovem mnenju kaže drugačno sliko.

Odkar sta oblast utrdila Ši in Putin, sta državi postopoma poglobili sodelovanje na gospodarskem, političnem, vojaškem in diplomatskem področju. Voditelja sta se v zadnjih petnajstih letih srečala približno 60-krat, po začetku vojne v Ukrajini pa je Kitajska postala najpomembnejša gospodarska partnerica Rusije. Dvostranska trgovina se je od leta 2021 povečala za približno 70 odstotkov, kar je Moskvi pomagalo blažiti posledice zahodnih sankcij.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da partnerstvo ni brez napetosti. Rusija postaja vse bolj gospodarsko odvisna od Kitajske, Peking pa si prizadeva za večji vpliv pri oblikovanju novega svetovnega reda, medtem ko Moskva predvsem spodkopava obstoječega. Kljub tem razlikam pa analitiki ocenjujejo, da sta državi doslej že večkrat pokazali pripravljenost preseči medsebojna nesoglasja, kadar gre za skupne strateške interese.

Prav zato vse več strokovnjakov meni, da kitajsko-ruskega sodelovanja ni več mogoče razumeti kot začasnega zavezništva iz nuje, temveč kot dolgoročno strateško partnerstvo, ki bo tudi v prihodnje pomembno vplivalo na svetovno varnostno in geopolitično ravnotežje.

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KOMENTARJI19

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123soba
05. 07. 2026 18.04
Eu in zda nabijata carine, nabijata kazni rusiji in kitajski jih ekonomsko uničujeta. Mogoče so pa tam pametnejši, bolj sposobni in razumljivejši ljudje, kot sta trap in lajna... Ne bo šlo pa v nedogled to vmešavanje zda po celem svetu
Odgovori
-1
1 2
x2f3y1q0đ5
05. 07. 2026 18.03
Tako sedaj pa zahodne investicije in kapital preseliti. Mogoče Indonezija? Svet je velik...
Odgovori
+0
2 2
asdfghjklč
05. 07. 2026 17.59
Kaj, vi kurjaki, boste kaj objavili članek iz toura?
Odgovori
+0
2 2
Samo navijač
05. 07. 2026 17.58
Marko ne žalit
Odgovori
-2
0 2
macolagobec
05. 07. 2026 17.57
Eh, te vaje so po obsegu samo simbolične. Res pa je, da "os zla" med sabo čedalje bolj kolaborira, kar je normalno. Kitajci delajo Ruse za hlapce in imajo v končni fazi tega sodelovanja v interesu pohopsati Rusijo v celoti in priti na meje Zahoda oziroma Evrope.
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-1
2 3
kr en33
05. 07. 2026 17.51
Ce pa kaj, pa se je EU sama pistavila v neugoden položaj.. zal je to rezultat neizbrane eu komisije. Leta so jih rusi prakticirali prosili, naj ne sirijo NATO pred vrati Rusije. Sklenjen je bil dogocor, pa so se požvižgali oziroma kot je Merklova dejala, s figo v zepu… stokanje in jokanje sedaj je žal prepozno..
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+5
7 2
x2f3y1q0đ5
05. 07. 2026 18.06
Ni splošno priznanega dokaza, da bi obstajal pravno zavezujoč sporazum, po katerem se NATO ne bi smel širiti proti vzhodu. Obstajajo razprave o izjavah zahodnih politikov leta 1990 (npr. "not one inch eastward"), vendar so bile povezane predvsem z vprašanjem združitve Nemčije in niso bile zapisane v mednarodni pogodbi, ki bi prepovedovala širitev NATO. Zato je trditev o "prelomljenem dogovoru" predmet dolgoletnega zgodovinskega in političnega spora, ne pa nesporno dejstvo.
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0 0
asdfghjklč
05. 07. 2026 17.44
Joj joj .. rusi se bodo pred kitajci še bolj osramotili, ko bodo kitajci videli kako zanič vojsko in orožje imajo rusi.
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-5
6 11
kakorkoliže
05. 07. 2026 17.44
Strah pred vzhodom je ogromen, delati boste morali za orožje in umreti za ideje pohlepa. Pre kleta propaganda.
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+6
7 1
Samo navijač
05. 07. 2026 17.36
OSUPLJIVA IZJAVA Putina: Stoletja so si polnili trebuhe s človeškim mesom in žepe z denarjem. Vendar se morajo zavedati, da se vampirski ples bliža koncu, je zagotovil Vladimir Putin.👇
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-5
4 9
marre
05. 07. 2026 17.42
Ti pa si en težki fanatik..
Odgovori
-4
3 7
zurc
05. 07. 2026 17.50
zakaj pa potem iz vseh teh držav raja migrira na zahod ,nobeden v rusijo niti kitajsko ,razen fanatikov ,ki pa tudi kmalu ugotovijo da so se napačno odločili ,progaganda je delala svoje
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-1
2 3
macolagobec
05. 07. 2026 17.58
Pa kdo je v Ukrajini vzpostavil človeško mesoreznico? Vsi vemo, da Putin. Samo njegovi navijači tega ne vedo.
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+0
3 3
Un71
05. 07. 2026 17.28
A to, da sta Rusija in Kitajska naravni zaveznici šele sedaj prihaja v glave EU think tankov? Pa to že par let komentatorji na 24 ur čivkajo:) Komentatorje foruma na vodilna mesta v EU:)
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+8
11 3
galeon
05. 07. 2026 17.17
A ko pa ima Amerika in Evropa skupne vaje pa ni nobene panike. Res so eni telebani v tej Evropi.
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+13
18 5
theZ
05. 07. 2026 17.40
Eno, so vaje dveh držav, eno vaje zavezništva (nato, skupne vaje), sej vem da razumeš (samo rad mečeš pesek v oči) , videno v večini tvojih komentarjev...., P.S. kdaj se seliš z groznega Zahoda v obljubljene dežele, kjer se cedita med in mleko..., da vem tu ti je prelepo :)
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-4
4 8
Hugh_Mungus
05. 07. 2026 17.44
Propaganda pač
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+2
4 2
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