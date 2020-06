Nova Zelandija bo omilila nadzor na meji po sporni odobritvi snemanja filma Avatar

Nova Zelandija je pred dnevi sporočila, da v državi nimajo več aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom, a ob tem poudarila, da meje za tujce ostajajo zaprte. Kljub temu je v državo pripotovala 55-članska snemalna ekipa z režiserjem Jamesom Cameronom. Tam bodo snemali nadaljevanje priljubljenega filma Avatar. Novozelandska vlada je namreč Cameronu odobrila vstop v državo, številni pa jo zdaj obtožujejo, da ima dvojne standarde.

Na novozelandsko vlado se je sprožil val kritik, potem ko je ta odobrila vstop v državo hollywoodskemu režiserju Jamesu Cameronu za potrebe snemanja nadaljevanja filmske uspešnice Avatar. S seboj je Cameron pripeljal 55-člansko snemalno ekipo. Nova Zelandija je pred dnevi sporočila, da v državi nimajo več aktivnih okužb z novim koronavirusom, odpravili pa so vse omejitve, ki so jih sprejeli zaradi epidemije. Za javne in zasebne dogodke, trgovine, javni transport in domači turizem tako ni več omejitev. Meje pa za tuje državljane ostajajo zaprte. Ker je vlada Cameronu odobrila posebno dovoljenje za vstop v državo, so jo številni obtožili, da ima dvojne standarde.

Cameron in 55-članska ekipa so prispeli v Wellington iz Los Angelesa pretekli mesec. Minister za priseljevanje Iain Lees-Galloway je v petek dejal, da ob vstopu v državo velja obvezna 14-dnevna karantena, zato se celotna snemalna ekipa trenutno nahaja v hotelu v prestolnici. Ob tem je dejal, da bo vlada zaradi očitkov nekoliko omilila nadzor na meji. Tujci, ki imajo "edinstvena tehnična ali specialistična znanja in ki lahko dokažejo, da prispevajo k novozelandskemu gospodarstvu, bodo lahko zopet vstopili v državo", je dejal minister.

icon-expand Avatar je ameriški znanstvenofantastični film iz leta 2009, ki ga je režiral James Cameron. FOTO: Shutterstock