Nova Zelandija: Po evakuacijah umaknili opozorilo pred cunamijem

Prebivalce na območju 300 kilometrov okrog epicentra potresa so oblasti opozarjale pred cunamijem, valovi naj bi dosegli višino do dveh metrov. Nekaj prebivalcev so že evakuirali, a so se, ker nevarnosti ni bilo več, lahko vrnili v svoje domove. Kljub temu pa so številne prebivalce kasneje na nevarnost cunamija znova opozorile sirene.