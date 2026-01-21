Nova železniška nesreča v Španiji: vlak trčil v porušen zid, strojevodja umrl

Nesreča na odseku med krajema Gelida in Sant Sadurni, približno 40 kilometrov zahodno od Barcelone, se je zgodila po večdnevnem deževju na severovzhodu Španije, kar naj bi glede na predvidevanja pristojnih prispevalo tudi k zrušenju zidu na progo.

V nesreči je umrl en človek, pri čemer naj bi glede na nekatere navedbe šlo za strojevodjo. Še 37 ljudi je bilo poškodovanih, pet huje. Eden od potnikov je ostal ujet v vlaku, a so ga gasilci rešili.