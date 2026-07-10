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Nova žrtev agentov ICE, mehiška predsednica napovedala pravne ukrepe

Houston, 10. 07. 2026 19.04 pred 24 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA M.P.
ICE ubil mehiškega priseljenca

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je napovedala, da njena vlada po torkovi smrti priseljenca v ameriškem Houstonu preučuje pravne ukrepe proti agentom ameriške Službe za priseljevanje in carino ICE. Priče dogodka trdijo, da agenti ICE v opisu dogodka lažejo o domnevni lastni ogroženosti.

Claudia Sheinbaum je na novinarski konferenci dejala, da Mehika ne more dopuščati slabega ravnanja s svojimi državljani v ZDA. Po njenih besedah vlada poleg diplomatskih protestov preučuje tudi sodne poti za ukrepanje proti odgovornim.

ICE ubil mehiškega priseljenca
ICE ubil mehiškega priseljenca
FOTO: AP

Po njenih navedbah je bila edina krivda ubitega Salgada Arauja, da v ZDA ni imel urejenega priseljenskega statusa, čeprav je delal za ameriško podjetje. Ameriškim oblastem je očitala dolgotrajno zatiranje migrantov in poudarila, da nasilje nad njimi ni dopustno, med drugim poroča CNN.

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Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je po incidentu sporočilo, da so agenti ICE v torek poskušali prijeti Arauja, ki naj bi se aretaciji uprl. Po navedbah ministrstva je z dostavnim vozilom trčil v vozilo službe in nato skušal povoziti zveznega agenta, zaradi česar so ga ubili.

Zgodbo zavračajo vsi trije mehiški državljani, ki so bili med posredovanjem v istem vozilu in so zdaj v pridržanju zaradi postopkov deportacije. Njihov odvetnik Hugo Balderas-Ibarra je za Washington Post povedal, da so vsi trije neodvisno podali enako izjavo.

Po njihovih besedah pred kombijem v nobenem trenutku ni stal noben agent ICE. Trdijo, da so njihov kombi ustavila neoznačena vozila, ko so se tistega jutra okoli 6.30 odpravljali na gradbišče. Vozilo naj bi trčilo v njihov kombi, agent pa je skoraj takoj po izstopu začel nanj streljati. Arauja, ki naj vozila ne bi usmeril proti policistom niti naj ne bi poskušal nikogar povoziti, je zadel v trebuh in streljal naprej.

Med krvavenjem prosil za pomoč, kasneje umrl

Po navedbah prič so agenti ranjenega moškega nasilno izvlekli iz vozila in ga skupaj z ostalimi potniki vklenili. Araujo je med krvavenjem prosil za pomoč. Kasneje je zaradi poškodb umrl v bolnišnici Ben Taub.

Odvetnik Balderas-Ibarra je dejal, da so vsi trije pridržani v ZDA živeli več kot dve desetletji, da nimajo kazenske evidence ter da imajo družine in otroke z ameriškim državljanstvom. Dodal je, da si prizadeva za njihovo izpustitev in zahteva neodvisno preiskavo dogodka. Po njegovem mnenju agenti ICE o okoliščinah streljanja ne govorijo resnice.

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Primer je sprožil nove kritike priseljenske politike vlade predsednika Donalda Trumpa. Družina Arauja navaja, da je bil oče treh otrok, podjetnik in da je v ZDA kot priseljenec brez dokumentov živel več kot 30 let. Demokratska kongresnica Sylvia Garcia je po pogovoru s predstavnikom ICE dejala, da Araujo po informacijah agencije sploh ni bil prvotni cilj policijskega posredovanja.

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KOMENTARJI3

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Noleani
10. 07. 2026 19.43
Ker imajo vsi agenti ICE kamere na uniformi in je incident gotovo snemala množica ljudi, bomo gotovo slej ko prej videli kaj je res in kaj ne. Do takrat se vzdrzim komentarja kdo ima prav in je odgovoren in kaj se je zgodilo.
Odgovori
0 0
Quatflow
10. 07. 2026 19.39
Lahko napišete še da je umrl fitnes influencer Connor Murphy
Odgovori
0 0
nelevnedesen
10. 07. 2026 19.26
Vsi trije mehičani iz kombija, ki bodo tudi deportirani, pravijo... A bejš no, a ste mislili da bodo po resnici povedali? V zda so zaporne kazni dolge, to ni slovenija
Odgovori
-1
0 1
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