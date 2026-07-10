Nova žrtev agentov ICE, mehiška predsednica napovedala pravne ukrepe

Claudia Sheinbaum je na novinarski konferenci dejala, da Mehika ne more dopuščati slabega ravnanja s svojimi državljani v ZDA. Po njenih besedah vlada poleg diplomatskih protestov preučuje tudi sodne poti za ukrepanje proti odgovornim.

ICE ubil mehiškega priseljenca FOTO: AP

Po njenih navedbah je bila edina krivda ubitega Salgada Arauja, da v ZDA ni imel urejenega priseljenskega statusa, čeprav je delal za ameriško podjetje. Ameriškim oblastem je očitala dolgotrajno zatiranje migrantov in poudarila, da nasilje nad njimi ni dopustno, med drugim poroča CNN.

Ubit, ker je skušal povoziti agenta? Ločene izjave sopotnikov to zanikajo

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je po incidentu sporočilo, da so agenti ICE v torek poskušali prijeti Arauja, ki naj bi se aretaciji uprl. Po navedbah ministrstva je z dostavnim vozilom trčil v vozilo službe in nato skušal povoziti zveznega agenta, zaradi česar so ga ubili. Zgodbo zavračajo vsi trije mehiški državljani, ki so bili med posredovanjem v istem vozilu in so zdaj v pridržanju zaradi postopkov deportacije. Njihov odvetnik Hugo Balderas-Ibarra je za Washington Post povedal, da so vsi trije neodvisno podali enako izjavo.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right ICE ubil mehiškega priseljenca AP

ICE ubil mehiškega priseljenca AP

ICE ubil mehiškega priseljenca AP





Po njihovih besedah pred kombijem v nobenem trenutku ni stal noben agent ICE. Trdijo, da so njihov kombi ustavila neoznačena vozila, ko so se tistega jutra okoli 6.30 odpravljali na gradbišče. Vozilo naj bi trčilo v njihov kombi, agent pa je skoraj takoj po izstopu začel nanj streljati. Arauja, ki naj vozila ne bi usmeril proti policistom niti naj ne bi poskušal nikogar povoziti, je zadel v trebuh in streljal naprej.

Med krvavenjem prosil za pomoč, kasneje umrl

Po navedbah prič so agenti ranjenega moškega nasilno izvlekli iz vozila in ga skupaj z ostalimi potniki vklenili. Araujo je med krvavenjem prosil za pomoč. Kasneje je zaradi poškodb umrl v bolnišnici Ben Taub. Odvetnik Balderas-Ibarra je dejal, da so vsi trije pridržani v ZDA živeli več kot dve desetletji, da nimajo kazenske evidence ter da imajo družine in otroke z ameriškim državljanstvom. Dodal je, da si prizadeva za njihovo izpustitev in zahteva neodvisno preiskavo dogodka. Po njegovem mnenju agenti ICE o okoliščinah streljanja ne govorijo resnice.