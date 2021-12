Pričanje ene od žrtev: 'Oblačiti sem se morala v šolarko in masirati Epsteina'

V New Yorku se nadaljujejo sodni proces proti Britanki Ghislaine Maxwell, ki jo obtožnica bremeni, da je delovala kot zvodnica zdaj že pokojnega milijarderja Jeffreyja Epsteina. Tokrat je na sodišču pričala ženska, ki je dejala, da jo je Maxwellova prosila, naj za Epsteina poišče "lepa, ljubka mlada" dekleta. Dodala je še, da jo je Epsteinova punca nagovarjala, naj se obleče v šolsko uniformo in masira milijarderja.

59-letna Maxwellova je obtožena, da je novačila mladoletnice, ki so jih med letoma 1884 in 2004 zlorabljali Epstein ter njegovi bogati in vplivni prijatelji. Obtoženka je vse obtožbe zanikala. Žrtev, ki je tokrat pričala na sodišču, je dejala, da se je Maxwellova z njo spoprijateljila, ko je bila stara 17 let, in jo pogosto silila v "zabave". Pred koncem sojenja bo sodišče zaslišalo še dve ženski. Prejšnji teden je na sodišču pričala ženska, ki so jo poimenovali le s psevdonimom Jane. Dejala je, da je bila Ghislaine Maxwell pogosto v sobi, ko je imela spolne odnose z Jeffreyjem Epsteinom, in da je pri tem sodelovala, včasih tudi z drugimi dekleti. Epsteina je prvič srečala leta 1994 na glasbenem kampu, ki ga je sponzoriral.

Žensko, ki je pričala v ponedeljek, pa so poimenovali Kate. Opisala je, kako je Maxwellova na posteljo v svoji sobi za goste položila šolsko uniformo in ji dejala: "Menim, da bi bilo zabavno, če bi Jeffreyju čaj postregla v tej obleki." Nadaljevala je, da jo je ubogala, oblekla uniformo in imela tudi spolne odnose z Epsteinom.

icon-expand Na sodišču je proti Ghislaine Maxwell pričala še ena ženska. FOTO: AP

Kate se je spominjala, da je Maxwellovo srečala kot najstnica v Parizu okoli leta 1994. Kate, ki je zdaj stara 44 let, je na sodišču povedala, da sta jo eleganca in prefinjenost Maxwellove takoj prevzeli. Ta jo je povabila tudi na čajanko v svoj dom v Londonu, kjer ji je govorila o svojem fantu "filantropu", ki rad pomaga mladim. Kate je takrat ravno začela ustvarjati glasbeno kariero in pojasnila je, da je bila navdušena, da ima "novo prijateljico". Čez nekaj tednov je spoznala Epsteina in ga na nenehno nagovarjanje Maxwellove večkrat masirala. Masaže so se čez čas spremenile v spolne odnose. Maxwellova je celo pohvalila njene "močne roke", ji govorila, da je "pridno dekle", in jo večkrat vprašala, ali se "zabava". Kate se je ob tem še spomnila, da je Maxwellova pogovor večkrat napeljala na spolnost in Epsteina opisala kot "zahtevnega moškega, ki mora seksati trikrat dnevno". Dodala je, da jo je njena "prijateljica" nekoč vprašala, ali pozna še kakšno dekle, ki bi se družilo z njimi. Dejala ji je: "Saj veš, kaj mu je všeč: simpatična, mlada, lepa – kot ti." Na vprašanje, ali je potem tudi ona sodelovala pri novačenju deklet, je dejala, da ni tega nikoli storila. Prošnje Maxwellove ni uslišala.