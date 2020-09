Nove aretacije na protestih v Belorusiji, priprli več kot 40 protestnikov

Od predsedniških volitev 9. avgusta, na katerih je po uradnih podatkih znova zmagal Lukašenko, potekajo v Belorusiji vsakodnevni protesti. Ljudje ne verjamejo uradnemu štetju glasov in priznavajo za zmagovalko volitev kandidatko opozicije Svetlano Tihanovsko.

Informacije o novih aretacijah so potrdili tudi v organizaciji za zaščito človekovih pravic Vesna. Po njihovih navedbah so varnostne sile aretirale ljudi med spontanimi in mirnimi shodi. Na eni od univerz naj bi prišlo tudi do uporabe sile.

V preteklih dneh so se protestom priključevali predvsem študenti, saj se je na začetku tedna začelo novo študijsko leto. Ministrstvo za izobraževanje je napovedalo krepitev nadzora nad dogajanjem na univerzah.

Danes so na ulice znova odšle ženske. Več tisoč se jih je sprehodilo skozi središče Minska z belo-rdeče-belimi zastavami, številne so nosile tudi cvetje, je po navedbah dpa videti s posnetkov na družbenih omrežjih. K t.i. pohodu žensk je pozvala opozicija, podobni shodi pa so potekali še v nekaterih drugih beloruskih mestih.

Za nedeljo je opozicija napovedala nove velike proteste. Teden prej je na ulice odšlo več deset tisoč ljudi.

Belorusijo zapustila še ena vodilna predstavnica opozicije

Ena od vodilnih predstavnic beloruske opozicije Olga Kovalkova je prav tako zapustila državo in se zatekla na sosednjo Poljsko, so sporočili njeni kolegi. Tiskovni predstavnik novega sveta, ki so ga ustanovili za namen politične tranzicije v državi, Anton Rodnenkov je za beloruski spletni portal tut.by potrdil, da je Kovalkova trenutno v Varšavi.

Ni pa Rodnenkov po poročanju nemške tiskovne agencije dpa razkril razloga, zakaj se je Kovalkova odločila zapustiti Belorusijo.

Kovalkova velja za zaupnico opozicijske voditeljice Svetlane Tihanovske in je tudi članica omenjenega sveta. 36-letnico so beloruske oblasti aretirale avgusta letos in jo obsodile na desetdnevno zaporno kazen.