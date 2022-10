Nove aretacije v povezavi z afero Ina

Hrvaška policija in urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) sta v povezavi z afero, v kateri je peterica osumljenih oškodovala Ino za najmanj milijardo kun, pridržala še dve osebi. Šlo naj bi za direktorja iz Ine in direktorja podjetja za trgovanje s plinom.

Preiskovalci so po pisanju Jutarnjega lista odkrili, da je v povezavi z oškodovanjem Ine potekala še ena, podobna vzporedna "zgodba". Tudi v tem primeru naj bi se direktorji iz Ine poskušali finančno okoristiti prek trgovanja s plinom z enim od podjetij. icon-expand ina FOTO: Shutterstock Domnevno naj bi šlo za podobno vrednost oškodovanja kot v prvem primeru, vanj pa naj bi bili vpleteni nekdanji direktor oddelka Ine za naravni plin Damir Škugor, vodja prodaje plina in energije Ine Stjepan Leko, ki je bil namestnik Škugorja, ter direktor podjetja EVN Croatia Plin Vlado Mandić, piše časnik, ki se sklicuje na neuradne vire. Policija je avgusta letos zaradi suma zlorabe in pranja denarja ter oškodovanja podjetja Ina pridržala tedanjega direktorja oddelka Ine za naravni plin Damirja Škugorja, sicer tudi člana HDZ, njegovega očeta Daneta Škugorja, lastnika podjetja OMS upravljanje Gorana Husića in Josipa Šurjaka ter predsednico uprave družbe Plinara istočne Slavonije Marijo Ratkić. PREBERI ŠE Vseh pet osumljenih v aferi Ina za mesec dni v preiskovalni pripor Osumljeni naj bi se dogovorili, da Ina prek družbe Plinara istočne Slavonije podjetju OMS upravljanje prodaja plin po netržno nizkih cenah, 19,46 evra na megavatno uro, to pa ga je prodajalo naprej v tujino po 210 evrov na megavatno uro.